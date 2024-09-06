Зеленський та Остін узгодили список озброєння у новому пакеті допомоги США

Президент України Володимир Зеленський та голова Пентагону Остін Ллойд 6 вересня узгодили список озброєння у новому пакеті військової допомоги США. Вони провели перемовини в рамках засідання «Рамштайн» у Німеччині.

Зеленський та Остін узгодили список озброєння

Президент України розповів про потреби Сил оборони та подякував за підтримку партнерам.

США виділили пакет військової допомоги Києву на суму у 250 млн дол. Про це повідомив Остін на початку засідання «Рамштайн».

У межах засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили наповнення анонсованого нового пакета оборонної підтримки обсягом 250 млн та інші оборонні потреби України. Володимир Зеленський Президент України

Президент України звернув увагу на посилення протиповітряної системи. Це актуально через посилення обстрілів російськими бомбами та ракетами.

Представники України та США обговорили потреби ЗСУ

Зеленський звернув увагу на прискорення отримання військової допомоги. Він з Остіном говорив також про нові можливості навчання пілотів на винищувачах F-16.

У Пентагоні розкрили вміст останнього пакета військової допомоги для України. До нього увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

протиповітряні ракети RIM-7 та Stinger;

снаряди калібрів 155 мм та 105 мм;

БМП Bradley;

транспортери MRAP;

гранати;

підривне обладнання;

патрульні катери;

боєприпаси до стрілецької зброї;

протитанкові ракети TOW, Javelin і AT-4;

морське навчальне обладнання;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

забезпечення ППО;

бронетранспортери M113.

США також передадуть деякі запчастини, допоміжне обладнання, транспорт та оплатять певні послуги та навчання.

Зеленського у Німеччині супроводжували Андрій Єрмак та Рустем Умєров

«Рамштайн» проходить у Німеччині 6 вересня

На американській авіабазі проходить вже 24 засідання Контактної групи з оборони України. Зеленський особисто відвідав зустріч.

Президент України також зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після Німеччини він полетить в Італію.

Союзники обговорили основні потреби Сил оборони. Зокрема йдеться про захист від російських ракет.