У НАТО підтвердили збільшення військової допомоги Україні на тлі ракетних атак РФ

Під час засідання Ради Україна – НАТО 28 серпня члени Північноатлантичного альянсу підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні

НАТО збільшить військову допомогу Україні

Зустріч Ради Україна — НАТО відбувалася на рівні послів і була скликана на прохання України після нещодавніх масованих авіаударів Росії по українських цивільних об'єктах та інфраструктурі. Союзники рішуче засудили невибіркові удари Росії та підтвердили свою відданість подальшому зміцненню оборони України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який головував на зустрічі, наголосив, що Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети й рятувати незліченну кількість життів. Але здатність України підтримувати оборону потребує збільшення постачань і підтримки.

Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні знову підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників по відеозв’язку про безпекову ситуацію в Україні та першочергові потреби.

Два дні тому держава-терорист запустила понад 200 ракет та дронів, вбивши невинних людей та зруйнувавши критичну інфраструктуру. Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Обговорили подальші плани щодо постачання систем ППО та ракет до них. Поширити

Він додав, що Україна продовжить консультації з союзниками, зокрема й у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони — так званого поясу безпеки над західними регіонами держави.

Вдячний нашим союзникам за непохитну підтримку й обіцяну допомогу. Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права.

Що будуть обговорювати під час засідання Ради Україна-НАТО

28 серпня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг терміново скличе засідання Ради Україна-НАТО. Таким чином він відреагує на прохання команди українського лідера Володимира Зеленського.

З заявою з цього приводу виступила речниця генсека Фара Дахлалла.

Вона офіційно підтвердила, що засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня буде проходити на рівні постійних представників. Поширити

Як зазначила Фара Дахлалла, очільник Міністерства оборони України Рустем Умеров має намір поінформувати членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах.

Окрім того, речниця Єнса Столтенберга додала, що засідання відбудеться після "хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі".