НАТО закликало РФ вивести свої війська з окупованих регіонів Грузії
Категорія
Україна
Дата публікації

НАТО закликало РФ вивести свої війська з окупованих регіонів Грузії

НАТО закликало РФ вивести свої війська з окупованих регіонів Грузії
Джерело:  online.ua

У НАТО заявили про підтримку територіальної цілісності Грузії у 16-ту річницю окупації Росією Абхазії й Цхінвальського регіону.

Головні тези:

  • НАТО закликало Росію вивести війська з окупованих регіонів Грузії на 16-ту річницю російської агресії.
  • Російський імперіалізм на Південному Кавказі залишається сталою загрозою для територіальної цілісності країн регіону.
  • Міністерство закордонних справ України також підтримало територіальну цілісність Грузії у відповідь на російську агресію.
  • Росія ввела свої війська в Грузію у 2008 році, внаслідок чого країна втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

У НАТО зробили заяву щодо окупації Абхазії та Південної Осетії

Речниця НАТО Фару Дахлала заявила, що НАТО закликає Росію вивести війська з регіонів Грузії, які розміщені там без згоди Тбілісі.

Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, — зазначила Дахлала.

У Міністерстві закордонних справ України також зробили заяву у 16-ту річницю російської агресії проти Грузії.

У відомстві наголосили, що Росія фактично перетворила Абхазію і Цхінвальський регіон на сіру зону.

Російський імперіалізм на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінним протягом століть і полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, прагненні відновити імперське домінування, — заявили в МЗС.

Що цьому передувало

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Раніше у Грузії заявляли, що хочуть приєднатися до Європейського союзу разом з Абхазією та Південною Осетією.

Однак наразі вступ Грузії до ЄС опинився під загрозою через проросійський закон про іноагентів, який був схвалений грузинським парламентом у травні.

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