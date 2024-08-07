НАТО закликало РФ вивести свої війська з окупованих регіонів Грузії

У НАТО заявили про підтримку територіальної цілісності Грузії у 16-ту річницю окупації Росією Абхазії й Цхінвальського регіону.
Головні тези:
- НАТО закликало Росію вивести війська з окупованих регіонів Грузії на 16-ту річницю російської агресії.
- Російський імперіалізм на Південному Кавказі залишається сталою загрозою для територіальної цілісності країн регіону.
- Міністерство закордонних справ України також підтримало територіальну цілісність Грузії у відповідь на російську агресію.
- Росія ввела свої війська в Грузію у 2008 році, внаслідок чого країна втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.
У НАТО зробили заяву щодо окупації Абхазії та Південної Осетії
Речниця НАТО Фару Дахлала заявила, що НАТО закликає Росію вивести війська з регіонів Грузії, які розміщені там без згоди Тбілісі.
We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity.— NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024
У Міністерстві закордонних справ України також зробили заяву у 16-ту річницю російської агресії проти Грузії.
У відомстві наголосили, що Росія фактично перетворила Абхазію і Цхінвальський регіон на сіру зону.
Що цьому передувало
Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.
26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.
Раніше у Грузії заявляли, що хочуть приєднатися до Європейського союзу разом з Абхазією та Південною Осетією.
Однак наразі вступ Грузії до ЄС опинився під загрозою через проросійський закон про іноагентів, який був схвалений грузинським парламентом у травні.
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