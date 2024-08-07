НАТО закликало РФ вивести свої війська з окупованих регіонів Грузії

У НАТО заявили про підтримку територіальної цілісності Грузії у 16-ту річницю окупації Росією Абхазії й Цхінвальського регіону.

У НАТО зробили заяву щодо окупації Абхазії та Південної Осетії

Речниця НАТО Фару Дахлала заявила, що НАТО закликає Росію вивести війська з регіонів Грузії, які розміщені там без згоди Тбілісі.

We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity. — NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024

Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, — зазначила Дахлала. Поширити

У Міністерстві закордонних справ України також зробили заяву у 16-ту річницю російської агресії проти Грузії.

У відомстві наголосили, що Росія фактично перетворила Абхазію і Цхінвальський регіон на сіру зону.

Російський імперіалізм на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінним протягом століть і полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, прагненні відновити імперське домінування, — заявили в МЗС. Поширити

Що цьому передувало

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Раніше у Грузії заявляли, що хочуть приєднатися до Європейського союзу разом з Абхазією та Південною Осетією.