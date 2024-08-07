НАТО призвало РФ вывести свои войска из оккупированных регионов Грузии

В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

В НАТО сделали заявление по оккупации Абхазии и Южной Осетии

Представитель НАТО Фару Дахлала заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.

We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity. — NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024

Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, отметила Дахлала. Поделиться

В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.

Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении другими народами, международном праве, международно признанных границах, стремлении восстановить имперское доминирование, — заявили в МИД. Поделиться

Что этому предшествовало

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008г. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией.

26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Ранее в Грузии заявляли, что хотят присоединиться к Европейскому союзу вместе с Абхазией и Южной Осетией.