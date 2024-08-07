НАТО призвало РФ вывести свои войска из оккупированных регионов Грузии
Категория
Украина
Дата публикации

НАТО призвало РФ вывести свои войска из оккупированных регионов Грузии

НАТО призвало РФ вывести свои войска из оккупированных регионов Грузии
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Источник:  online.ua

В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

Главные тезисы

  • НАТО выступает за территориальную целостность Грузии и призывает Россию вывести войска из оккупированных регионов.
  • МИД Украины подчеркнул, что российская агрессия на Южном Кавказе фактически привела к серой зоне в Абхазии и Цхинвальском регионе.
  • Россия ввела войска на территорию Грузии в 2008 году, приведя к потере контроля над Абхазией и Южной Осетией.

В НАТО сделали заявление по оккупации Абхазии и Южной Осетии

Представитель НАТО Фару Дахлала заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.

Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, отметила Дахлала.

В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.

Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении другими народами, международном праве, международно признанных границах, стремлении восстановить имперское доминирование, — заявили в МИД.

Что этому предшествовало

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008г. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией.

26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Ранее в Грузии заявляли, что хотят присоединиться к Европейскому союзу вместе с Абхазией и Южной Осетией.

Однако вступление Грузии в ЕС оказалось под угрозой из-за пророссийского закона об иноагентах, который был одобрен грузинским парламентом в мае.

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