НАТО призвало РФ вывести свои войска из оккупированных регионов Грузии

В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.
Главные тезисы
- НАТО выступает за территориальную целостность Грузии и призывает Россию вывести войска из оккупированных регионов.
- МИД Украины подчеркнул, что российская агрессия на Южном Кавказе фактически привела к серой зоне в Абхазии и Цхинвальском регионе.
- Россия ввела войска на территорию Грузии в 2008 году, приведя к потере контроля над Абхазией и Южной Осетией.
В НАТО сделали заявление по оккупации Абхазии и Южной Осетии
Представитель НАТО Фару Дахлала заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.
We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity.— NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024
В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии.
В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.
Что этому предшествовало
Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008г. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией.
26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.
Ранее в Грузии заявляли, что хотят присоединиться к Европейскому союзу вместе с Абхазией и Южной Осетией.
Однако вступление Грузии в ЕС оказалось под угрозой из-за пророссийского закона об иноагентах, который был одобрен грузинским парламентом в мае.
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