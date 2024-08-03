У НАТО спалахнув гучний скандал через дії генерала Якубчика

Чому можуть звільнити генерала Якубчика

Як вдалося дізнатися журналістам, скандал розгорівся після того, як польський генерал неочікувано для всіх порушив правила конкурсу на посаду керівника відділу розвідувальної політики в об'єднаному департаменті розвідки і безпеки штаб-квартири НАТО.

Що важливо розуміти, Артур Якубчик був членом відбіркової комісії.

За попередніми даними, він скористався своїм становищем та віддав перевагу одній з кандидаток, яка походить з Польщі.

Ба більше, повідомляється, що в Альянсі його поведінку характеризують як гомофобську і расистську.

Як у Польщі коментують інформацію про ймовірне звільнення Якубчика

Міністерство оборони Польщі наразі відмовляється хоча б якимось чином реагувати на цей скандал.

За словами одного з інсайдерів в оборонному відомстві, репутація Польщі страждає, і невідомо, чи вдасться країни зберегти свої позиції в НАТО.

Що важливо розуміти, Артур Якубчик — один із восьми польських генералів у структурах Альянсу.

Окрім того, наголошується, що раніше він служив заступником командира 18-ї механізованої дивізії, командиром якої з 2018 по 2022 рік був генерал Ярослав Громадзінський.

Рік тому Громадзінський став командувачем Єврокорпусу в Страсбурзі, однак і він був звільнений до закінчення свого терміну.