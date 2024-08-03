Члены НАТО выдвинули требование относительно сокращения срока пребывания в штаб-квартире Североатлантического союза польского генерала Артура Якубчика.
Главные тезисы
- Польский генерал нарушил правила конкурса, предпочтя кандидатку из своей страны, что стало причиной скандала и требований его отставки.
- Министерство обороны Польши отказывается реагировать на скандал, но известно, что репутация страны страдает из-за действий генерала Якубчика в структурах НАТО.
- Якубчик – один из восьми польских генералов в НАТО, но его все же могут уволить.
Почему могут уволить генерала Якубчика
Как удалось узнать журналистам, скандал разразился после того, как польский генерал неожиданно для всех нарушил правила конкурса на должность руководителя отдела разведывательной политики в объединенном департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.
Что важно понимать, Артур Якубчик являлся членом отборочной комиссии.
По предварительным данным, он воспользовался своим положением и предпочел одну из кандидаток, которая была родом из Польши.
Более того, сообщается, что в Альянсе его поведение характеризуют как гомофобское и расистское.
Как в Польше комментируют информацию о вероятном увольнении Якубчика
Министерство обороны Польши отказывается хотя бы каким-либо образом реагировать на этот скандал.
По словам одного из инсайдеров в оборонном ведомстве, репутация Польши страдает, и неизвестно, удастся ли стране сохранить свои позиции в НАТО.
Что важно понимать, Артур Якубчик — один из восьми польских генералов в структурах Альянса.
Кроме того, сообщается, что ранее он служил заместителем командира 18-й механизированной дивизии, командиром которой с 2018 по 2022 год был генерал Ярослав Громадзинский.
Год назад Громадзинский стал командующим Еврокорпусом в Страсбурге, однако и он был уволен до истечения своего срока.
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