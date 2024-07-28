Десятки западных ученых обратились с открытым письмом к представителям НАТО с призывом предоставить членство Украине.
Главные тезисы
- Ученые призывают НАТО предоставить членство Украине для отказа от политики умиротворения Путина и защиты международного права.
- Главные угрозы безопасности Европы - российский империализм, диверсии и разведывательные операции РФ, Китая и Ирана.
- Чехийская разведка предостерегает от возможного вторжения армии РФ на территорию НАТО через 5-8 лет.
- Западные ученые подчеркивают необходимость присоединения Украины к НАТО для противодействия угрозам и обеспечения безопасности региона.
- Россия, Китай и Иран представляют серьезные угрозы для Европы, поэтому важно рассмотреть приглашение Украины в Альянс в контексте политической безопасности.
Западные ученые призывают НАТО предоставить Украине членство в Альянсе
В письме западные ученые отмечают, что приглашение Украины присоединиться к Альянсу будет решительным шагом в отказе от политики умиротворения кремлевского диктатора Владимира Путина и возвращения требований международного права и защиты прав человека.
В Чехии предупреждают западные страны об опасности России
Разведка Чехии убеждена, что Россия Китай и Иран представляют угрозу безопасности Европы.
Как отмечает глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделк, мир кипит и опасно двигается на грани глобального столкновения.
Среди текущих угроз для Европы глава контрразведки Чехии назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательных операций России, Китая и Ирана.
По его словам, среди угроз также пропаганда, миграция, угроза исламского терроризма, в том числе рост правого экстремизма, незаконная торговля оружием, кибератаки или злоупотребление искусственным интеллектом.
Уже через 5-8 лет армия РФ может начать вторжение на территорию НАТО. Об этом предупредил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-