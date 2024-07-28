Десятки ученых призвали НАТО предоставить членство Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Десятки ученых призвали НАТО предоставить членство Украине

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
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Источник:  The Guardian

Десятки западных ученых обратились с открытым письмом к представителям НАТО с призывом предоставить членство Украине.

Главные тезисы

  • Ученые призывают НАТО предоставить членство Украине для отказа от политики умиротворения Путина и защиты международного права.
  • Главные угрозы безопасности Европы - российский империализм, диверсии и разведывательные операции РФ, Китая и Ирана.
  • Чехийская разведка предостерегает от возможного вторжения армии РФ на территорию НАТО через 5-8 лет.
  • Западные ученые подчеркивают необходимость присоединения Украины к НАТО для противодействия угрозам и обеспечения безопасности региона.
  • Россия, Китай и Иран представляют серьезные угрозы для Европы, поэтому важно рассмотреть приглашение Украины в Альянс в контексте политической безопасности.

Западные ученые призывают НАТО предоставить Украине членство в Альянсе

В письме западные ученые отмечают, что приглашение Украины присоединиться к Альянсу будет решительным шагом в отказе от политики умиротворения кремлевского диктатора Владимира Путина и возвращения требований международного права и защиты прав человека.

Сосредоточение внимания на "обеспокоенности России относительно расширения НАТО" и попытке ее успокоить игнорируют геноцидную пропаганду РФ и систематические военные преступления на оккупированной территории Украины, включая массовые убийства, массовые изнасилования и пытки, - говорится в письме западных ученых.

Западные ученые призывают НАТО предоставить членство Украине
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

В Чехии предупреждают западные страны об опасности России

Разведка Чехии убеждена, что Россия Китай и Иран представляют угрозу безопасности Европы.

Как отмечает глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделк, мир кипит и опасно двигается на грани глобального столкновения.

Среди текущих угроз для Европы глава контрразведки Чехии назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательных операций России, Китая и Ирана.

По его словам, среди угроз также пропаганда, миграция, угроза исламского терроризма, в том числе рост правого экстремизма, незаконная торговля оружием, кибератаки или злоупотребление искусственным интеллектом.

Уже через 5-8 лет армия РФ может начать вторжение на территорию НАТО. Об этом предупредил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер.

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