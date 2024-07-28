Десятки науковців закликали НАТО надати членство Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Десятки науковців закликали НАТО надати членство Україні

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг
Джерело:  The Guardian

Десятки західних науковців звернулись із відкритим листом до представників НАТО із закликом надати членство Україні. 

Головні тези:

  • Західні науковці закликають НАТО надати членство Україні для відмови від політики умиротворення Путіна
  • Чехійська розвідка попереджає про загрози від Росії, Китаю та Ірану для безпеки Європи
  • Серед поточних загроз названо російський імперіалізм, диверсії та розвідувальні операції РФ, Китаю та Ірану
  • Попередження про можливе вторгнення армії РФ на територію НАТО надане генерал-лейтенантом Німеччини
  • Головні аспекти міжнародної і політичної безпеки Європи в контексті військово-політичних загроз від Росії, Китаю та Ірану

Західні вчені закликають НАТО надати Україні членство в Альянсі

У листі західні науковці зазначають, що запрошення України приєднатись до Альянсу буде рішучим кроком у відмові від політики умиротворення кремлівського диктатора Володимира Путіна та повернення до вимог міжнародного права та захисту прав людини.

Зосередження уваги на начебто "занепокоєності Росії щодо розширення НАТО" і спроби її заспокоїти ігнорують геноцидну пропаганду РФ і систематичні воєнні злочини на окупованій території України, включаючи масові вбивства, масові зґвалтування і тортури, - йдеться у листі західних науковців.

Західні вчені закликають НАТО надати членство Україні
Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг

У Чехії попереджають західні країни про небезпеку з боку Росії

Розвідка Чехії переконана, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи. 

Як зазначає голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделк, світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.

Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

За його словами, серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Уже за 5-8 років армія РФ може розпочати вторгнення на територію НАТО. Про це попередив генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр.

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