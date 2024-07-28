Десятки західних науковців звернулись із відкритим листом до представників НАТО із закликом надати членство Україні.
Головні тези:
- Західні науковці закликають НАТО надати членство Україні для відмови від політики умиротворення Путіна
- Чехійська розвідка попереджає про загрози від Росії, Китаю та Ірану для безпеки Європи
- Серед поточних загроз названо російський імперіалізм, диверсії та розвідувальні операції РФ, Китаю та Ірану
- Попередження про можливе вторгнення армії РФ на територію НАТО надане генерал-лейтенантом Німеччини
- Головні аспекти міжнародної і політичної безпеки Європи в контексті військово-політичних загроз від Росії, Китаю та Ірану
Західні вчені закликають НАТО надати Україні членство в Альянсі
У листі західні науковці зазначають, що запрошення України приєднатись до Альянсу буде рішучим кроком у відмові від політики умиротворення кремлівського диктатора Володимира Путіна та повернення до вимог міжнародного права та захисту прав людини.
У Чехії попереджають західні країни про небезпеку з боку Росії
Розвідка Чехії переконана, що Росія Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи.
Як зазначає голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделк, світ кипить і небезпечно рухається на межі глобального зіткнення.
Серед поточних загроз для Європи голова контррозвідки Чехії назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.
За його словами, серед загроз також пропаганда, міграція, загроза ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконна торгівля зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.
Уже за 5-8 років армія РФ може розпочати вторгнення на територію НАТО. Про це попередив генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр.
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