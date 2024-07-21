Зайшла надто далеко. У Латвії пояснили жорстке рішення НАТО щодо Грузії

Багатьох грузинів приголомшив той факт, що Альянс відмовився згадувати про Грузію та її наміри стати членом блоку у підсумковому рішенні саміту НАТО у Вашингтоні. Президент Латвії Едгардс Рінкевичс розповів, що насправді сталося.
Головні тези:
- Відмова НАТО згадувати про Грузію на саміті свідчить про серйозні помилки проросійської влади країни.
- Грузія нахабно ігнорувала заклики ЄС та НАТО, що призвело до втрати підтримки з боку більшості західних лідерів.
- Росія може використати ситуацію для вторгнення в Грузію з метою завадити її намірам стати членом Євросоюзу та НАТО.
Грузія втрачає підтримку з боку НАТО
Як зазначає лідер Латвії, рішення Альянсу є свідченням того, що проросійська влада Грузії "зайшла надто далеко".
Насамперед це пов’язано з тим, що вона нахабно начхала на всі власного ж народу, а також ігнорувала заклики ЄС та НАТО щодо неприйнятності закону про "іноагентів".
Едгардс Рінкевичс звертає увагу на те, що де-факто офіційний Тбілісі вибрав для себе політичний шлях без членства в НАТО і ЄС.
За його словами, грузинський уряд ще має час, щоб переглянути частину свого законодавства.
Однак якщо цього все-таки не станеться, то країна втратить шанс на майбутнє у ЄС та НАТО.
Росія не захоче пускати Грузію в Євросоюз та НАТО
Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив усіх грузинів про те, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
Він також нагадав, що восени 2024 року у країні стартують дуже важливі вибори.
Саме вони дають шанс на зміну чинного проросійського уряду. Окрім того, з’явиться більше можливостей для вступу в НАТО і Євросоюз.
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