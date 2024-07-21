Зайшла надто далеко. У Латвії пояснили жорстке рішення НАТО щодо Грузії

Багатьох грузинів приголомшив той факт, що Альянс відмовився згадувати про Грузію та її наміри стати членом блоку у підсумковому рішенні саміту НАТО у Вашингтоні. Президент Латвії Едгардс Рінкевичс розповів, що насправді сталося.

Грузія втрачає підтримку з боку НАТО

Як зазначає лідер Латвії, рішення Альянсу є свідченням того, що проросійська влада Грузії "зайшла надто далеко".

Насамперед це пов’язано з тим, що вона нахабно начхала на всі власного ж народу, а також ігнорувала заклики ЄС та НАТО щодо неприйнятності закону про "іноагентів".

Едгардс Рінкевичс звертає увагу на те, що де-факто офіційний Тбілісі вибрав для себе політичний шлях без членства в НАТО і ЄС.

Так, формально Грузія є країною-кандидатом, але, погодьтеся, ми повинні обмежити статус кандидата Грузією, якщо вона не вирішить підтримувати спільні цінності, які ми всі поділяємо. Якщо ви цього не зробите, ви не є частиною цього клубу. Це ваше суверенне рішення. Едгардс Рінкевичс Президент Латвії

За його словами, грузинський уряд ще має час, щоб переглянути частину свого законодавства.

Однак якщо цього все-таки не станеться, то країна втратить шанс на майбутнє у ЄС та НАТО.

Росія не захоче пускати Грузію в Євросоюз та НАТО

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив усіх грузинів про те, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

Він також нагадав, що восени 2024 року у країні стартують дуже важливі вибори.

Саме вони дають шанс на зміну чинного проросійського уряду. Окрім того, з’явиться більше можливостей для вступу в НАТО і Євросоюз.