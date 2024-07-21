Зайшла надто далеко. У Латвії пояснили жорстке рішення НАТО щодо Грузії
Категорія
Політика
Дата публікації

Зайшла надто далеко. У Латвії пояснили жорстке рішення НАТО щодо Грузії

Грузія та НАТО
Джерело:  Голос Америки

Багатьох грузинів приголомшив той факт, що Альянс відмовився згадувати про Грузію та її наміри стати членом блоку  у підсумковому рішенні саміту НАТО у Вашингтоні. Президент Латвії Едгардс Рінкевичс розповів, що насправді сталося.

Головні тези:

  • Відмова НАТО згадувати про Грузію на саміті свідчить про серйозні помилки проросійської влади країни.
  • Грузія нахабно ігнорувала заклики ЄС та НАТО, що призвело до втрати підтримки з боку більшості західних лідерів.
  • Росія може використати ситуацію для вторгнення в Грузію з метою завадити її намірам стати членом Євросоюзу та НАТО.

Грузія втрачає підтримку з боку НАТО

Як зазначає лідер Латвії, рішення Альянсу є свідченням того, що проросійська влада Грузії "зайшла надто далеко".

Насамперед це пов’язано з тим, що вона нахабно начхала на всі власного ж народу, а також ігнорувала заклики ЄС та НАТО щодо неприйнятності закону про "іноагентів".

Едгардс Рінкевичс звертає увагу на те, що де-факто офіційний Тбілісі вибрав для себе політичний шлях без членства в НАТО і ЄС.

Так, формально Грузія є країною-кандидатом, але, погодьтеся, ми повинні обмежити статус кандидата Грузією, якщо вона не вирішить підтримувати спільні цінності, які ми всі поділяємо. Якщо ви цього не зробите, ви не є частиною цього клубу. Це ваше суверенне рішення.

Едгардс Рінкевичс

Едгардс Рінкевичс

Президент Латвії

За його словами, грузинський уряд ще має час, щоб переглянути частину свого законодавства.

Однак якщо цього все-таки не станеться, то країна втратить шанс на майбутнє у ЄС та НАТО.

Росія не захоче пускати Грузію в Євросоюз та НАТО

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA попередив усіх грузинів про те, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

Він також нагадав, що восени 2024 року у країні стартують дуже важливі вибори.

Саме вони дають шанс на зміну чинного проросійського уряду. Окрім того, з’явиться більше можливостей для вступу в НАТО і Євросоюз.

І без війни Росія нас не пустить. Я впевнений. Думаю, що після цього треба швидко повертатися додому і почати будувати армію з нуля. Бо наша армія зараз… Саме так зробили у нас, як у вас (в Україні — ред.) зробили до 2014. Знищили армію зсередини. І у нас саме така ситуація зараз.Грузинська армія в такому стані, що навіть говорити про це не хочу, — зазначає “Вікінг”.

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