Зашла слишком далеко. В Латвии объяснили жесткое решение НАТО относительно Грузии
Категория
Политика
Дата публикации

Зашла слишком далеко. В Латвии объяснили жесткое решение НАТО относительно Грузии

Грузия и НАТО
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Источник:  Голос Америки

Многих грузин ошеломил тот факт, что Альянс отказался упоминать Грузию и ее намерения стать членом блока в итоговом решении саммита НАТО в Вашингтоне. Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс рассказал, что на самом деле произошло.

Главные тезисы

  • Отказ НАТО вспоминать о Грузии на саммите свидетельствует о серьезных ошибках пророссийских властей страны.
  • Грузия нагло игнорировала призывы ЕС и НАТО, что привело к потере поддержки со стороны большинства западных лидеров.
  • Россия может использовать ситуацию для вторжения в Грузию с целью помешать ее намерениям стать членом Евросоюза и НАТО.

Грузия теряет поддержку со стороны НАТО

Как отмечает лидер Латвии, решение Альянса является свидетельством того, что пророссийские власти Грузии "зашли слишком далеко".

В первую очередь это связано с тем, что они не услышали собственного народа, а также игнорировала призывы ЕС и НАТО по поводу неприемлемости закона об "иноагентах".

Эдгардс Ринкевичс обращает внимание на то, что де-факто официальный Тбилиси выбрал для себя политический путь без членства в НАТО и ЕС.

Да, формально Грузия является страной-кандидатом, но, согласитесь, мы должны ограничить это, если она откажется поддерживать общие ценности, которые мы все разделяем. Если вы этого не сделаете, вы не являетесь частью этого клуба. Это ваше суверенное решение.

Эдгардс Ринкевичс

Эдгардс Ринкевичс

Президент Латвии

По его словам, у грузинского правительства еще есть время, чтобы пересмотреть часть своего законодательства.

Однако если этого все-таки не произойдет, то страна упустит шанс на будущее у ЕС и НАТО.

Россия не захочет пускать Грузию в Евросоюз и НАТО

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью для Online.UA предупредил всех грузин о том, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

Он также напомнил, что осенью 2024 г. в стране стартуют очень важные выборы.

Именно они дают шанс на смену действующего пророссийского правительства. Кроме того, появится больше возможностей для вступления в НАТО и Евросоюз.

И без войны Россия нас не пустит. Я уверен. Думаю, что после этого нужно быстро возвращаться домой и начать строить армию с нуля. Потому что наша армия сейчас… Именно так поступили у нас, как у вас (в Украине — ред.) сделали до 2014 года. Уничтожили армию изнутри. И у нас именно такая ситуация сейчас. Грузинская армия в таком состоянии, что даже говорить об этом не хочу, — отмечает “Викинг”.

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