Многих грузин ошеломил тот факт, что Альянс отказался упоминать Грузию и ее намерения стать членом блока в итоговом решении саммита НАТО в Вашингтоне. Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс рассказал, что на самом деле произошло.
Главные тезисы
- Отказ НАТО вспоминать о Грузии на саммите свидетельствует о серьезных ошибках пророссийских властей страны.
- Грузия нагло игнорировала призывы ЕС и НАТО, что привело к потере поддержки со стороны большинства западных лидеров.
- Россия может использовать ситуацию для вторжения в Грузию с целью помешать ее намерениям стать членом Евросоюза и НАТО.
Грузия теряет поддержку со стороны НАТО
Как отмечает лидер Латвии, решение Альянса является свидетельством того, что пророссийские власти Грузии "зашли слишком далеко".
В первую очередь это связано с тем, что они не услышали собственного народа, а также игнорировала призывы ЕС и НАТО по поводу неприемлемости закона об "иноагентах".
Эдгардс Ринкевичс обращает внимание на то, что де-факто официальный Тбилиси выбрал для себя политический путь без членства в НАТО и ЕС.
По его словам, у грузинского правительства еще есть время, чтобы пересмотреть часть своего законодательства.
Однако если этого все-таки не произойдет, то страна упустит шанс на будущее у ЕС и НАТО.
Россия не захочет пускать Грузию в Евросоюз и НАТО
Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью для Online.UA предупредил всех грузин о том, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.
Он также напомнил, что осенью 2024 г. в стране стартуют очень важные выборы.
Именно они дают шанс на смену действующего пророссийского правительства. Кроме того, появится больше возможностей для вступления в НАТО и Евросоюз.
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