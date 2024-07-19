Генерал НАТО Каволі похвалив ЗСУ та назвав одну з головних переваг України

Збройні сили України мають чудову стратегію ведення війни проти Росії. Таку думку висловив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.
Головні тези:
- Головна умова для подальшого успіху ЗСУ - генерація якісної сили та виробництво техніки та зброї, що залежить від підтримки країн ЄС та НАТО.
- Генерал підкреслив важливість результатів бойових дій в Україні для майбутньої європейської та світової безпеки.
- Проблеми з Росією не вирішаться навіть після розгрому окупантів, оскільки країна буде відновлювати свою силу на кордонах НАТО.
У НАТО помічають суттєві успіхи ЗСУ на полі бою
Як зазначає Каволі, подальший розвиток війни безпосередньо буде залежати від здатності "генерувати силу".
Насамперед йдеться про те, якій зі сторін вдасться накопичити "якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей".
Генерал НАТО звертає увагу на те, що станом на сьогодні воїни ЗСУ генерують таку силу та навчилися успішно вибудовувати свою стратегію.
Каволі також наголосив, що головна частина "генерації сили" для ЗСУ наразі залежить від країн ЄС та НАТО.
Саме тому союзники Києва повинні зосередитися на накопиченні та виробництві достатньої кількості техніки та зброї.
Відео боїв ЗСУ проти армії РФ на Покровському напрямку:
Що буде після перемоги України у війні
Генерал НАТО вкотре нагадав, що "результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки".
Окрім того, Каволі порадив не "плекати жодних ілюзій" щодо швидкого завершення війни РФ проти України.
На його переконання, проблеми з Росією нікуди не зникнуть, навіть коли ЗСУ розгромлять окупантів на полі бою.
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