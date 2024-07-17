НАТО призначило старшого представника в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

НАТО призначило старшого представника в Україні

НАТО
НАТО призначило старшого представника в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником в Україні.

Головні тези:

 

  • Старший представник допомагатиме Україні в роботі над реформами та підготовці до вступу до НАТО.
  • На саміті НАТО ухвалено рішення про надання додаткової допомоги Україні на 40 мільярдів євро у 2025 році.
  • За підсумками саміту члени НАТО підтримали шлях України до євроатлантичної інтеграції.
  • Україна отримає військову допомогу від країн-членів НАТО, у тому числі системи ППО від Німеччини, Румунії, Нідерландів, Штатів та інших.

Що відомо про спецпредставника НАТО в Україні

Патрік Тернер раніше в різний час він був помічником генсека НАТО з питань операцій, оборонної політики та планування, а також обіймав низку вищих державних посад у Великій Британії.

Очікується, що Тернер почне виконувати свої обовʼязки вже в вересні цього року в Києві.

Патрік Тернер привносить роки лідерства та свого досвіду на цю посаду. Як відданий державний службовець, він має значний досвід у досягненні результатів. Я впевнений, що він відмінно виконає цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні, — заявив Столтенберг.

Про те, що в Україні зʼявиться старший представник НАТО, стало відомо з підсумків 75 саміту Альянсу, який проходив у Вашингтоні з 9 до 11 липня.

Старший представник НАТО в Україні допоможе в роботі над реформами й необхідними для вступу до Альянсу змінами. Він звітуватиме про прогрес України в Брюссель, а також новому командуванню у Вісбадені (NSATU) — його створюють, щоб координувати поставки військової техніки Україні та підготовку українських військ.

Що відомо про цьогорічний саміт НАТО

Окрім членів Альянсу, на захід запросили міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників — очільники МЗС Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. На саміті присутня була й Україна.

За підсумками саміту члени НАТО заявили про «конкретний» прогрес України в реформах. Блок назвав «незворотнім» приєднання України до Альянсу та запевнив у підтримці на шляху євроатлантичної інтеграції. Ухвалені на саміті рішення є «мостом» до членства України в блоці. Ніяких конкретних рамок щодо членства у підсумковій декларації немає.

Також члени НАТО узгодили план допомоги Україні на €40 мільярдів у 2025 році— блок узяв на себе зобов’язання. Половину цієї суми покриють США, а іншу половину — союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення й товари, а також на навчання.

Крім того, декілька країн за підсумками саміту вирішили передати Україні додаткову ППО: дві батареї Patriot передадуть Німеччина й Румунія, одну — Нідерланди разом із партнерами, ще одну — Штати. Італія надасть систему SAMP-T. США й союзники передадуть у найближчі місяці NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.

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