Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель. Що він включає

Україна та Альянс затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель. Відтепер оборонні закупівлі України будуть відбуватись відповідно до найкращих євроатлантичних практик.
Головні тези:
- Стратегічний огляд оборонних закупівель має 21 рекомендацію для підвищення ефективності забезпечення ЗСУ в умовах війни та миру.
- Огляд включає забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО, розвиток довгострокового планування та унормування рівня таємності.
- Чіткі терміни реалізації Стратегічного огляду дозволять контролювати успішність євроатлантичного поступу України.
- Україна та НАТО планують співпрацювати у вивченні унікального українського досвіду в організації закупівель та логістики в умовах війни.
Що включає Стратегічний огляд оборонних закупівель
Зазначається, що Стратегічний огляд оборонних закупівель містить 21 рекомендацію щодо підвищення ефективності забезпечення Збройних сил України як під час воєнного стану, так і в мирний час.
Зокрема, вони включають:
забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО;.
розвиток довгострокового планування в закупівлях;
удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель;
унормування рівня таємності оборонних закупівель.
Також в огляді вказано провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned. Водночас рекомендації мають двосторонню природу співпраці — партнери з країн НАТО також будуть вивчати унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.
Співпраця України та НАТО
Нещодавно під час саміту у Вашингтоні країни-члени НАТО ухвалили рішення про створення нової структури для координації надання допомоги Україні.
Також генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс створить постійну структуру для організації постачання зброї Україні та їх фінансування.
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