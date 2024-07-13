Коли Україну можуть запросити до НАТО — прогноз Стефанішиної

Запрошення для України в НАТО залишається на порядку денному Альянсу і може бути надане буквально у будь-який момент. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Головні тези:
- Членство України в НАТО є незворотним. Це рішення підтримали всі члени блоку.
- Зміни до рішення щодо вступу України в НАТО потребують загального консенсусу 32 країн Альянсу.
- Лідери блоку підтвердили, що можуть надіслати Україні запрошення, коли будуть виконані усі умови.
Стефанішина проаналізувала незворотність членства України в НАТО
Стефанішина звертає увагу на те, що у комюніке саміту союзники чітко зафіксували, що шлях до НАТО для України є незворотним.
Що важливо розуміти, перемовини щодо цього формулювання не були простими.
Як зазначає Ольга Стефанішина, це рішення підтримали 32 країни НАТО, і, відповідно, зміни до цього рішення потребуватимуть загального консенсусу.
Вона також наголосила, що українцям у жодному разі не можна втрачати надію, адже запрошення до НАТО може бути надане у будь-який момент.
Яким був результат саміту НАТО для України
Як уже згадувалося раніше, у комюніке вашингтонського саміту НАТО закріплено, що шлях України до Альянсу є незворотним.
Попри це, члени Альянсу все-таки не запросили Україну до членства в блоці.
Насамперед це пов’язано з тим, що серед держав немає відповідного консенсусу.
За словами французького лідера Еммануеля Макрона, рішення щодо вступу України найактивніше блокують США та Німеччина.
Окрім того, наголошується, у комюніке саміту вказано, що лідери НАТО зможуть надіслати Україні запрошення приєднатися, "коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".
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