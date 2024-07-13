Коли Україну можуть запросити до НАТО — прогноз Стефанішиної
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Політика
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Коли Україну можуть запросити до НАТО — прогноз Стефанішиної

Ольга Стефанішина
Джерело:  NV

Запрошення для України в НАТО залишається на порядку денному Альянсу і може бути надане буквально у будь-який момент. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Головні тези:

  • Членство України в НАТО є незворотним. Це рішення підтримали всі члени блоку.
  • Зміни до рішення щодо вступу України в НАТО потребують загального консенсусу 32 країн Альянсу.
  • Лідери блоку підтвердили, що можуть надіслати Україні запрошення, коли будуть виконані усі умови.

Стефанішина проаналізувала незворотність членства України в НАТО

Стефанішина звертає увагу на те, що у комюніке саміту союзники чітко зафіксували, що шлях до НАТО для України є незворотним.

Що важливо розуміти, перемовини щодо цього формулювання не були простими.

Однак, разом з нашими друзями, ми розуміли, наскільки важливим є закріпити, що майбутнє українців не може бути розмінною монетою у переговорах з агресором. Жодні погрози, виклики чи вибори не змінять того факту, що майбутнє України — в НАТО.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції

Як зазначає Ольга Стефанішина, це рішення підтримали 32 країни НАТО, і, відповідно, зміни до цього рішення потребуватимуть загального консенсусу.

Вона також наголосила, що українцям у жодному разі не можна втрачати надію, адже запрошення до НАТО може бути надане у будь-який момент.

Поки ми чекаємо цього моменту, Україна стає дедалі більш військово та політично інтегрованою з Альянсом, — підсумувала віцепрем’єрка.

Яким був результат саміту НАТО для України

Як уже згадувалося раніше, у комюніке вашингтонського саміту НАТО закріплено, що шлях України до Альянсу є незворотним.

Попри це, члени Альянсу все-таки не запросили Україну до членства в блоці.

Насамперед це пов’язано з тим, що серед держав немає відповідного консенсусу.

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, рішення щодо вступу України найактивніше блокують США та Німеччина.

Окрім того, наголошується, у комюніке саміту вказано, що лідери НАТО зможуть надіслати Україні запрошення приєднатися, "коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".

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