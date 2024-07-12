У матеріалі видання Politico зазначається, що українські лідери здебільшого залишились задоволеними результатами ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.
Головні тези:
- Українські лідери залишились задоволеними результатами саміту НАТО у Вашингтоні, хоча не отримали всього, чого очікували.
- НАТО визнало перспективу членства України невідворотньою та посилило декларацію, що позитивно вплине на країну.
- Україна продовжує закликати західних партнерів збільшити поставки винищувачів та комплексів ППО для підвищення обороноздатності.
- Створене нове командування НАТО в Німеччині координує потік зброї в Україну та підтримує постачання допомоги.
- Європейські та американські дипломати залишилися задоволеними формулюванням, що наближує Україну до НАТО.
Як обіцянки НАТО вгамували занепокоєння України
У матеріалі видання зазначається, що Україна не отримала всього, чого очікувала, однак члени НАТО визнали перспективу членства невідворотньою та покращили декларацію, яка за результатами минулорічного саміту у Вільнюсі обурила Київ.
При цьому Україна продовжує закликати західних партнерів збільшити кількість запланованих до передачі винищувачів, комплексів ППО, а також пришвидшити підготовку українських пілотів і розширити дозвіл на використання західної зброї для ударів по території РФ.
Не було шансів, що Київ офіційно запросять стати 33-м членом Альянсу під час саміту у Вашингтоні. Київ відразу попердили, що запрошення не буде. Але Україна отримала обіцянку, яка стала результатом місяців суперечок всередині Альянсу.
Наразі Україна потребує значно більшої кількості комплексів західних систем ППО.
Європейські та американські дипломати за результатами саміту НАТО у Вашингтоні залишились задоволеними формулюванням, яке дозволяє ще трохи наблизити Україну до НАТО.
Що у НАТО кажуть стосовно ситуації у війні України проти РФ
За оцінками українських аналітиків, після надання Україні нової допомоги від США та країн ЄС перевага окупаційної армії РФ на українськими військовими за кількістю артилерійських боєприпасів скоротилась з 20 до 1 взимку до - 5:1.
На саміті цього тижня також було створено нове командування НАТО в Німеччині, яке координуватиме потік зброї в Україну та забезпечуватиме більш швидке постачання обіцяної зброї, додаючи таку необхідну функцію координації до часто разового характеру зобов’язань між країнами.
Альянс також розмістить посла в Києві, що щільніше підтягне країну під парасольку НАТО, навіть без формального членства.
За ініціативою Чехії щодо поставок артилерійських боєприпасів Україні, Київ щомісяця отримує від європейських партнерів до 50 тис снарядів.
До кінця цього року очікується передача півмільйона артилерійських боєприпасів.
Під час розмови в Раді з міжнародних відносин цього тижня прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила розчарування тим, що Альянс рухався надто повільно та ввів обмеження на використання оборонної допомоги, яка завдала шкоди українським силам.
Інший дипломат НАТО висловив подібне розчарування обмеженнями, які адміністрація Байдена наклала на Україну, зазначивши, що хоча "українці зараз отримали багато переваг із армійськими тактичними ракетними системами, і вони погіршать російські можливості, але малоймовірно, що це призведе до будь-якого серйозного прориву, особливо якщо вони будуть заблоковані від використання цієї зброї проти російських військових цілей усередині Росії".
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