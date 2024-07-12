Як обіцянки НАТО вгамували занепокоєння України

У матеріалі видання зазначається, що Україна не отримала всього, чого очікувала, однак члени НАТО визнали перспективу членства невідворотньою та покращили декларацію, яка за результатами минулорічного саміту у Вільнюсі обурила Київ.

При цьому Україна продовжує закликати західних партнерів збільшити кількість запланованих до передачі винищувачів, комплексів ППО, а також пришвидшити підготовку українських пілотів і розширити дозвіл на використання західної зброї для ударів по території РФ.

Не було шансів, що Київ офіційно запросять стати 33-м членом Альянсу під час саміту у Вашингтоні. Київ відразу попердили, що запрошення не буде. Але Україна отримала обіцянку, яка стала результатом місяців суперечок всередині Альянсу.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Наразі Україна потребує значно більшої кількості комплексів західних систем ППО.

Найважливішим для України зараз є те, що ми надсилаємо їй боєприпаси, а також знімаємо обмеження США та інших союзників щодо використання наданої зброї, такої як ракети далекого радіусу дії, всередині Росії. Коли йдеться про конкретне формулювання можливого вступу України до НАТО, всі знають, що це всеодно не станеться миттєво, тому я не думаю, що нам слід витрачати надто багато часу на роздуми про формулювання, - підкреслює глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Поширити

Європейські та американські дипломати за результатами саміту НАТО у Вашингтоні залишились задоволеними формулюванням, яке дозволяє ще трохи наблизити Україну до НАТО.

Я розумію амбіції України та бажання України стати повноправним членом НАТО, але вони також повинні реалістично дивитися на поточну ситуацію. Вони зараз у повномасштабній війні, тому я вважаю, що формулювання, коли буде відповідний час, добре, хоча я хотів би бачити Україну в НАТО завтра. Давайте будемо реалістами, - підкреслює очільник МЗС Чехії Ян Ліпавскі. Поширити

Що у НАТО кажуть стосовно ситуації у війні України проти РФ

За оцінками українських аналітиків, після надання Україні нової допомоги від США та країн ЄС перевага окупаційної армії РФ на українськими військовими за кількістю артилерійських боєприпасів скоротилась з 20 до 1 взимку до - 5:1.

На саміті цього тижня також було створено нове командування НАТО в Німеччині, яке координуватиме потік зброї в Україну та забезпечуватиме більш швидке постачання обіцяної зброї, додаючи таку необхідну функцію координації до часто разового характеру зобов’язань між країнами.

Альянс також розмістить посла в Києві, що щільніше підтягне країну під парасольку НАТО, навіть без формального членства.

За ініціативою Чехії щодо поставок артилерійських боєприпасів Україні, Київ щомісяця отримує від європейських партнерів до 50 тис снарядів.

До кінця цього року очікується передача півмільйона артилерійських боєприпасів.

Україна продовжуватиме отримувати від Заходу постачання та зброю, необхідні їй для захисту. Я думаю, що їм вдалося стабілізувати фронт, але, очевидно, війна залишиться в глухому куті до кінця цього року - це те, чого ми очікуємо, - зазначив у коментарі журналістам видання високопосадовий європейський дипломат. Поширити

Під час розмови в Раді з міжнародних відносин цього тижня прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила розчарування тим, що Альянс рухався надто повільно та ввів обмеження на використання оборонної допомоги, яка завдала шкоди українським силам.

Інший дипломат НАТО висловив подібне розчарування обмеженнями, які адміністрація Байдена наклала на Україну, зазначивши, що хоча "українці зараз отримали багато переваг із армійськими тактичними ракетними системами, і вони погіршать російські можливості, але малоймовірно, що це призведе до будь-якого серйозного прориву, особливо якщо вони будуть заблоковані від використання цієї зброї проти російських військових цілей усередині Росії".