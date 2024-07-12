В НАТО успокоили обеспокоенность Украины относительно дальнейшей поддержки и перспектив членства

В материале издания Politico отмечается, что украинские лидеры в большинстве своем остались довольны результатами юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
Главные тезисы
- НАТО признало неотвратимость перспективы членства Украины, что положительно повлияет на страну.
- Украина продолжает требовать увеличения поставок истребителей и комплексов ПВО для укрепления обороноспособности.
- Созданное новое командование НАТО в Германии ускоряет поставки оружия в Украину и поддерживает страну в борьбе с оккупационной армией РФ.
- Украина получает значительную помощь от европейских партнеров и США в виде артиллерийских боеприпасов для защиты от противника.
- Несмотря на определенные успехи, война на востоке Украины остается на тупике из-за ограничений на использование оборонного вооружения.
Как обещания НАТО успокоили обеспокоенность Украины
В материале издания отмечается, что Украина не получила всего, чего ожидала, однако члены НАТО признали перспективу членства неотвратимой и улучшили декларацию, которая по результатам прошлогоднего саммита в Вильнюсе возмутила Киев.
При этом Украина продолжает призывать западных партнеров увеличить количество запланированных для передачи истребителей, комплексов ПВО, а также ускорить подготовку украинских пилотов и расширить разрешение на использование западного оружия для ударов по территории РФ.
Не было шансов, что Киев официально будет приглашен стать 33-м членом Альянса во время саммита в Вашингтоне. Киев сразу предупредили, что приглашения не будет. Но Украина получила обещание, которое стало результатом месяцев споров внутри Североатлантического союза.
В настоящее время Украина нуждается в значительно большем количестве комплексов западных систем ПВО.
Европейские и американские дипломаты по результатам саммита НАТО в Вашингтоне остались довольны формулировкой, позволяющей еще немного приблизить Украину к НАТО.
Что в НАТО говорят о ситуации в войне Украины против РФ
По оценкам украинских аналитиков, после предоставления Украине новой помощи от США и стран ЕС преимущество оккупационной армии РФ на украинских военных по количеству артиллерийских боеприпасов сократилось с 20 до 1 зимой до — 5:1.
На саммите на этой неделе также было создано новое командование НАТО в Германии, которое будет координировать поток оружия в Украину и будет обеспечивать более быструю поставку обещанного оружия, добавляя необходимую функцию координации к часто разовому характеру обязательств между странами.
Альянс также разместит посла в Киеве, плотнее подтянущего страну под зонтик НАТО, даже без формального членства.
По инициативе Чехии по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине Киев ежемесячно получает от европейских партнеров до 50 тыс снарядов.
До конца текущего года ожидается передача полумиллиона артиллерийских боеприпасов.
Во время разговора в Совете по международным отношениям на этой неделе премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила разочарование тем, что Альянс двигался слишком медленно и ввел ограничения на использование оборонной помощи, нанесшей ущерб украинским силам.
Другой дипломат НАТО выразил подобное разочарование ограничениями, которые администрация Байдена наложила на Украину, отметив, что хотя "украинцы сейчас получили много преимуществ с армейскими тактическими ракетными системами, и они усугубят российские возможности, но маловероятно, что это приведет к какому-либо серьезному прорыву". особенно если они будут заблокированы для использования этого оружия против российских военных целей внутри России".
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