В НАТО успокоили обеспокоенность Украины относительно дальнейшей поддержки и перспектив членства

В материале издания Politico отмечается, что украинские лидеры в большинстве своем остались довольны результатами юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

Как обещания НАТО успокоили обеспокоенность Украины

В материале издания отмечается, что Украина не получила всего, чего ожидала, однако члены НАТО признали перспективу членства неотвратимой и улучшили декларацию, которая по результатам прошлогоднего саммита в Вильнюсе возмутила Киев.

При этом Украина продолжает призывать западных партнеров увеличить количество запланированных для передачи истребителей, комплексов ПВО, а также ускорить подготовку украинских пилотов и расширить разрешение на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Не было шансов, что Киев официально будет приглашен стать 33-м членом Альянса во время саммита в Вашингтоне. Киев сразу предупредили, что приглашения не будет. Но Украина получила обещание, которое стало результатом месяцев споров внутри Североатлантического союза.

Саммит НАТО в Вашингтоне

В настоящее время Украина нуждается в значительно большем количестве комплексов западных систем ПВО.

Важнейшим для Украины сейчас является то, что мы присылаем ей боеприпасы, а также снимаем ограничения США и других союзников по использованию оружия, такого как ракеты дальнего радиуса действия, внутри России. Когда речь идет о конкретной формулировке возможного вступления Украины в НАТО, все знают, что это все равно не произойдет мгновенно, поэтому я не думаю, что нам нужно тратить слишком много времени на размышления о формулировке, — подчеркивает глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Поделиться

Европейские и американские дипломаты по результатам саммита НАТО в Вашингтоне остались довольны формулировкой, позволяющей еще немного приблизить Украину к НАТО.

Я понимаю амбиции Украины и желание Украины стать полноправным членом НАТО, но они должны реалистично смотреть на текущую ситуацию. Они сейчас в полномасштабной войне, поэтому я считаю, что формулировка, когда будет подходящее время, хорошо, хотя я хотел бы видеть Украину в НАТО завтра. Давайте будем реалистами, — подчеркивает глава МИД Чехии Ян Липавски. Поделиться

Что в НАТО говорят о ситуации в войне Украины против РФ

По оценкам украинских аналитиков, после предоставления Украине новой помощи от США и стран ЕС преимущество оккупационной армии РФ на украинских военных по количеству артиллерийских боеприпасов сократилось с 20 до 1 зимой до — 5:1.

На саммите на этой неделе также было создано новое командование НАТО в Германии, которое будет координировать поток оружия в Украину и будет обеспечивать более быструю поставку обещанного оружия, добавляя необходимую функцию координации к часто разовому характеру обязательств между странами.

Альянс также разместит посла в Киеве, плотнее подтянущего страну под зонтик НАТО, даже без формального членства.

По инициативе Чехии по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине Киев ежемесячно получает от европейских партнеров до 50 тыс снарядов.

До конца текущего года ожидается передача полумиллиона артиллерийских боеприпасов.

Украина будет продолжать получать от Запада поставки и оружие, необходимые ей для защиты. Я думаю, что им удалось стабилизировать фронт, но, очевидно, война останется в тупике до конца этого года — это то, чего мы ожидаем, — отметил в комментарии журналистам издание высокопоставленный европейский дипломат. Поделиться

Во время разговора в Совете по международным отношениям на этой неделе премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила разочарование тем, что Альянс двигался слишком медленно и ввел ограничения на использование оборонной помощи, нанесшей ущерб украинским силам.

Другой дипломат НАТО выразил подобное разочарование ограничениями, которые администрация Байдена наложила на Украину, отметив, что хотя "украинцы сейчас получили много преимуществ с армейскими тактическими ракетными системами, и они усугубят российские возможности, но маловероятно, что это приведет к какому-либо серьезному прорыву". особенно если они будут заблокированы для использования этого оружия против российских военных целей внутри России".