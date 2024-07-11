В Минобороны подвели итоги работы украинской делегации на саммите НАТО

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Президентом Владимиром Зеленским в составе украинской делегации провел ряд двусторонних встреч со странами-союзниками на высшем уровне во время Вашингтонского саммита НАТО.

Что известно об итогах встреч на саммите НАТО

На встречах обсуждались важные вопросы сотрудничества с нашими международными партнерами:

Люксембург

Подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Люксембург продолжит оказывать военную помощь, поддерживать наше европейское и евроатлантическое направления, а также помогать в защите и восстановлении культурного наследия Украины. Люксембург выделил 80 млн евро на оборонную помощь в этом году и продолжит поддержку в течение следующего десятилетия. Также эта страна, как солидер ИТ-коалиции, предоставит возможности для обучения в киберсфере.

Нидерланды

Нидерланды выделили 300 млн. евро на вооружение F-16 для Украины. Это дополнительно к 150 млн евро, которые уже выделялись на оснащение самолетов. Это значительно укрепит оборону наших городов и усилит возможности сил обороны Украины в воздухе. Также обсудили развитие оборонной промышленности Украины и планирование подготовки украинских пилотов.

Германия

Обсудили ситуацию на поле боя, борьбу с российскими управляемыми авиабомбами и разведывательными дронами. Благодарны Германии за предоставленные дополнительные системы ПВО.

Великобритания

Проводятся переговоры по расширению поддержки и усилению сотрудничества в военной сфере. Благодарен новому правительству за продолжение политики предоставления Украине военной помощи. Работаем над расширением спектра этой помощи и ее усилением. Спасибо за все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Обсудили практическую реализацию решения о разрешении Британии на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории России.

Словакия

Благодарны за сотрудничество и готовность поддерживать Украину. Конкретные результаты встречи будут обнародованы впоследствии, в частности, перспективы совместных проектов в энергетике, приграничной инфраструктуре, гуманитарном сотрудничестве. Благодарны Словакии за поддержку будущего членства Украины в ЕС.

Чехия

Спасибо Чехии за инициативу, в рамках которой была доставлена первая партия боеприпасов для Украины. Это важная и своевременная помощь. Скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина-НАТО, встречами коалиции ПВО и коалиции истребителей. Темами наших переговоров стали реализация чешской инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов Украине, европейская и евроатлантическая интеграция нашего государства.

Канада

Обсудили важные вопросы поддержки и сотрудничества с Канадой. Благодарны за постоянную помощь и вклад в коалицию ПВО и дронов. Канада анонсировала новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в 500 миллионов канадских долларов. Это усугубит наших героев на поле боя. Обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Также уделили внимание расширению тренировочных миссий украинских пилотов и возможности дополнительной учебы для наших летчиков на канадских авиасимуляторах.