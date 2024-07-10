В НАТО назвали условие предоставления приглашения Украине на членство
Категория
Политика
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В НАТО назвали условие предоставления приглашения Украине на членство

НАТО
Джо Байден и Йенс Столтенберг
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В совместном заявлении стран-членов НАТО по итогам саммита в Вашингтоне отмечается, что Украине будет предоставлено приглашение на вступление после достижения Альянсом единодушного одобрения этого решения и выполнения Киевом всех необходимых условий.

Главные тезисы

  • Украине будет предоставлено приглашение для вступления в НАТО после единодушного одобрения всех членов Альянса и выполнения необходимых условий.
  • Создана структура NSATU для координации военной помощи и обучения украинских военных.
  • НАТО обязалась предоставить Украине минимальное базовое финансирование и помощь по безопасности для поддержки евроатлантической интеграции.
  • Решения НАТО и Совета Украина-НАТО обеспечивают прочный мост для членства Украины в Альянсе.
  • Украина продолжает реформы в демократическом, экономическом и секторах безопасности для поддержки евроатлантической интеграции.

Когда Украина может получить приглашение на членство в НАТО

Мы еще раз подтверждаем, что мы сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены, - говорится в совместном заявлении стран-членов НАТО.

Подчеркивается, что все страны-члены Альянса согласны с перспективой членства Украины в будущем.

В НАТО назвали условия предоставления Украине приглашения на вступление
Йенс Столтенберг

Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом. Мы приветствуем конкретный прогресс, который Украина достигла после Вильнюсского саммита относительно необходимых демократических, экономических и реформ безопасности. Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, – подчеркивается в заявлении.

В Альянсе добавили, что принятые на саммите решения НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.

Члены НАТО будут продолжать поддерживать прогресс Украины в оперативной совместимости, а также дополнительные реформы демократии и сектора безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО будут продолжать оценивать через адаптированную Годовую национальную программу, - отмечается в заявлении.

Что известно о размере помощи Украине от НАТО в следующем году

В НАТО приняли решение о создании структуры по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), действующей на территории стран Альянса.

Кроме того, НАТО планирует передать Украине 40 млрд евро в течение следующего года.

NSATU будет координировать предоставление военного оборудования и обучения для Украины членами Альянса и партнерами. Ее цель – поставить безопасность помощи Украине на прочную основу, обеспечивая усиленную, предполагаемую и согласованную поддержку.

NSATU, которая будет действовать в странах Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. NSATU не будет делать НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая дальнейшую интеграцию с НАТО.

Саммит НАТО объявил об обязательстве долгосрочной помощи для Украины в создании силы, способной победить российскую агрессию. Пропорциональные взносы НАТО намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности.

Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности:

  • закупка военной техники для Украины;

  • материальная помощь Украине;

  • расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;

  • расходы на военную подготовку для Украины;

  • оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;

  • инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и ОПК Украины;

  • все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

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