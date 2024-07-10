В НАТО назвали условия предоставления Украине приглашения на вступление

В совместном заявлении стран-членов НАТО по итогам саммита в Вашингтоне отмечается, что Украине будет предоставлено приглашение на вступление после достижения Альянсом единодушного одобрения этого решения и выполнения Киевом всех необходимых условий.
Главные тезисы
- Украине будет предоставлено приглашение для вступления в НАТО после единодушного одобрения всех членов Альянса и выполнения необходимых условий.
- Создана структура NSATU для координации военной помощи и обучения украинских военных.
- НАТО обязалась предоставить Украине минимальное базовое финансирование и помощь по безопасности для поддержки евроатлантической интеграции.
- Решения НАТО и Совета Украина-НАТО обеспечивают прочный мост для членства Украины в Альянсе.
- Украина продолжает реформы в демократическом, экономическом и секторах безопасности для поддержки евроатлантической интеграции.
Когда Украина может получить приглашение на членство в НАТО
Подчеркивается, что все страны-члены Альянса согласны с перспективой членства Украины в будущем.
В Альянсе добавили, что принятые на саммите решения НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.
Что известно о размере помощи Украине от НАТО в следующем году
В НАТО приняли решение о создании структуры по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), действующей на территории стран Альянса.
Кроме того, НАТО планирует передать Украине 40 млрд евро в течение следующего года.
NSATU будет координировать предоставление военного оборудования и обучения для Украины членами Альянса и партнерами. Ее цель – поставить безопасность помощи Украине на прочную основу, обеспечивая усиленную, предполагаемую и согласованную поддержку.
NSATU, которая будет действовать в странах Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. NSATU не будет делать НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая дальнейшую интеграцию с НАТО.
Саммит НАТО объявил об обязательстве долгосрочной помощи для Украины в создании силы, способной победить российскую агрессию. Пропорциональные взносы НАТО намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности.
Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности:
закупка военной техники для Украины;
материальная помощь Украине;
расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;
расходы на военную подготовку для Украины;
оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;
инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и ОПК Украины;
все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.
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