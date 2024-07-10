В НАТО назвали условия предоставления Украине приглашения на вступление

В совместном заявлении стран-членов НАТО по итогам саммита в Вашингтоне отмечается, что Украине будет предоставлено приглашение на вступление после достижения Альянсом единодушного одобрения этого решения и выполнения Киевом всех необходимых условий.

Когда Украина может получить приглашение на членство в НАТО

Мы еще раз подтверждаем, что мы сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены, - говорится в совместном заявлении стран-членов НАТО. Поделиться

Подчеркивается, что все страны-члены Альянса согласны с перспективой членства Украины в будущем.

Йенс Столтенберг

Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом. Мы приветствуем конкретный прогресс, который Украина достигла после Вильнюсского саммита относительно необходимых демократических, экономических и реформ безопасности. Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, – подчеркивается в заявлении. Поделиться

В Альянсе добавили, что принятые на саммите решения НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в Альянсе.

Члены НАТО будут продолжать поддерживать прогресс Украины в оперативной совместимости, а также дополнительные реформы демократии и сектора безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО будут продолжать оценивать через адаптированную Годовую национальную программу, - отмечается в заявлении. Поделиться

Что известно о размере помощи Украине от НАТО в следующем году

В НАТО приняли решение о создании структуры по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), действующей на территории стран Альянса.

Кроме того, НАТО планирует передать Украине 40 млрд евро в течение следующего года.

NSATU будет координировать предоставление военного оборудования и обучения для Украины членами Альянса и партнерами. Ее цель – поставить безопасность помощи Украине на прочную основу, обеспечивая усиленную, предполагаемую и согласованную поддержку.

NSATU, которая будет действовать в странах Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. NSATU не будет делать НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая дальнейшую интеграцию с НАТО.

Саммит НАТО объявил об обязательстве долгосрочной помощи для Украины в создании силы, способной победить российскую агрессию. Пропорциональные взносы НАТО намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности.

Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности: