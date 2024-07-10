НАТО готовит Китаю жесткое предупреждение из-за поддержки России
Категория
Политика
Дата публикации

НАТО готовит Китаю жесткое предупреждение из-за поддержки России

Лидеры стран-членов НАТО
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Лидеры стран НАТО решили выступить с беспрецедентным жестким заявлением, призывая Китай прекратить помощь Украине.

Главные тезисы

  • НАТО готовит жесткое предупреждение Китаю из-за его поддержки России в вооруженном конфликте с Украиной.
  • Китай официально признан НАТО системным вызовом по безопасности, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
  • Предполагается, что НАТО обозначит детали поставок товаров Китаем в Россию для военных целей в итоговом коммюнике.
  • США рассматривают возможные санкции в отношении Китая за его вмешательство в конфликт между Россией и Украиной.
  • Проект итогового коммюнике НАТО также поднимет вопрос о подготовке Китаем ударного БПЛА для использования Россией в конфликте с Украиной.

НАТО планирует пригрозить Китаю за помощь России

По информации журналистов издания, беспокойство стран Альянса вызвало подготовку Китаем ударного БПЛА для применения Россией в преступной войне против Украины.

В частности, в НАТО планируют заявить, что Китай выступает решающей силой, способствующей продолжению Россией преступной войны против Украины.

Эти формулировки будут содержаться в проекте итогового коммюнике, обнародованном по завершении трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне.

НАТО выступит с жестким предупреждением Китая о помощи РФ
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне

В частности, в выводах НАТО будет представлено детальное описание поставок Китаем товаров двойного назначения в Россию, включая компоненты для вооружений, оборудование и сырье, используемые оборонной сферой страны-агрессорки.

НАТО намерена признать Китай угрозой евроатлантической безопасности

Собеседники из США сообщили журналистам, что Китай создает системные вызовы евроатлантической безопасности с помощью кибератак и распространения дезинформации, а также разведку потенциала для противостояния в космосе.

Формулировка проекта может измениться до того, как окончательная версия будет опубликована в четверг.

Документ Стратегической концепции НАТО на 2022 год впервые официально назвал Пекин "системным вызовом", заменив предыдущий документ, в котором Китай не упоминался.

Официальные лица США заявили, что Китай воздерживается от прямых поставок оружия и артиллерии, что может сигнализировать о беспрецедентной эскалации и почти наверняка спровоцирует более решительные действия, такие как санкции против второй по величине экономики мира.

Однако в ЕС выразили обеспокоенность в этом месяце из-за того, что китайские и российские компании разрабатывают ударный дрон, аналогичный иранской модели, развернутой в Украине.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО нуждается в 50 дополнительных бригадах для защиты от РФ — Reuters
НАТО нуждается в 50 дополнительных бригадах для защиты от РФ — Reuters
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО хочет уберечь помощь Украине на случай президентства Трампа
Дональд Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО раскрыли детали "моста" для Украины насчет членства в Альянсе
НАТО
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?