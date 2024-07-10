Лидеры стран НАТО решили выступить с беспрецедентным жестким заявлением, призывая Китай прекратить помощь Украине.
Главные тезисы
- НАТО готовит жесткое предупреждение Китаю из-за его поддержки России в вооруженном конфликте с Украиной.
- Китай официально признан НАТО системным вызовом по безопасности, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
- Предполагается, что НАТО обозначит детали поставок товаров Китаем в Россию для военных целей в итоговом коммюнике.
- США рассматривают возможные санкции в отношении Китая за его вмешательство в конфликт между Россией и Украиной.
- Проект итогового коммюнике НАТО также поднимет вопрос о подготовке Китаем ударного БПЛА для использования Россией в конфликте с Украиной.
НАТО планирует пригрозить Китаю за помощь России
По информации журналистов издания, беспокойство стран Альянса вызвало подготовку Китаем ударного БПЛА для применения Россией в преступной войне против Украины.
В частности, в НАТО планируют заявить, что Китай выступает решающей силой, способствующей продолжению Россией преступной войны против Украины.
Эти формулировки будут содержаться в проекте итогового коммюнике, обнародованном по завершении трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне.
В частности, в выводах НАТО будет представлено детальное описание поставок Китаем товаров двойного назначения в Россию, включая компоненты для вооружений, оборудование и сырье, используемые оборонной сферой страны-агрессорки.
НАТО намерена признать Китай угрозой евроатлантической безопасности
Собеседники из США сообщили журналистам, что Китай создает системные вызовы евроатлантической безопасности с помощью кибератак и распространения дезинформации, а также разведку потенциала для противостояния в космосе.
Формулировка проекта может измениться до того, как окончательная версия будет опубликована в четверг.
Документ Стратегической концепции НАТО на 2022 год впервые официально назвал Пекин "системным вызовом", заменив предыдущий документ, в котором Китай не упоминался.
Официальные лица США заявили, что Китай воздерживается от прямых поставок оружия и артиллерии, что может сигнализировать о беспрецедентной эскалации и почти наверняка спровоцирует более решительные действия, такие как санкции против второй по величине экономики мира.
Однако в ЕС выразили обеспокоенность в этом месяце из-за того, что китайские и российские компании разрабатывают ударный дрон, аналогичный иранской модели, развернутой в Украине.
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