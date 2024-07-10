НАТО планирует пригрозить Китаю за помощь России

По информации журналистов издания, беспокойство стран Альянса вызвало подготовку Китаем ударного БПЛА для применения Россией в преступной войне против Украины.

В частности, в НАТО планируют заявить, что Китай выступает решающей силой, способствующей продолжению Россией преступной войны против Украины.

Эти формулировки будут содержаться в проекте итогового коммюнике, обнародованном по завершении трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне

В частности, в выводах НАТО будет представлено детальное описание поставок Китаем товаров двойного назначения в Россию, включая компоненты для вооружений, оборудование и сырье, используемые оборонной сферой страны-агрессорки.

НАТО намерена признать Китай угрозой евроатлантической безопасности

Собеседники из США сообщили журналистам, что Китай создает системные вызовы евроатлантической безопасности с помощью кибератак и распространения дезинформации, а также разведку потенциала для противостояния в космосе.

Формулировка проекта может измениться до того, как окончательная версия будет опубликована в четверг.

Документ Стратегической концепции НАТО на 2022 год впервые официально назвал Пекин "системным вызовом", заменив предыдущий документ, в котором Китай не упоминался.

Официальные лица США заявили, что Китай воздерживается от прямых поставок оружия и артиллерии, что может сигнализировать о беспрецедентной эскалации и почти наверняка спровоцирует более решительные действия, такие как санкции против второй по величине экономики мира.

Однако в ЕС выразили обеспокоенность в этом месяце из-за того, что китайские и российские компании разрабатывают ударный дрон, аналогичный иранской модели, развернутой в Украине.