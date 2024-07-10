НАТО планує пригрозити Китаю за допомогу Росії

За інформацією журналістів видання, занепокоєння країн Альянсу викликала підготовка Китаєм ударного БпЛА для застосування Росією у злочинній війні проти України.

Зокрема, у НАТО планують заявити, що Китай виступає вирішальною силою, яка сприяє продовженню Росією злочинної війни проти України.

Ці формулювання міститимуться у проекті підсумкового комюніке, оприлюдненому по завершенні триденного саміту НАТО у Вашингтоні.

Єнс Столтенберг на саміті НАТО у Вашингтоні

Зокрема, у висновках НАТО буде надане детальне описання поставок Китаєм товарів подвійного призначення до Росії, серед яких компоненти для озброєнь, обладнання та сировина, які використовує оборонна сфера країни-агресорки.

НАТО планує визнати Китай загрозою для євроатлантичної безпеки

Співрозмовники зі США повідомили журналістам видання, що Китай створює системні виклики євроатлантичній безпеці за допомогою кібератак та поширення дезінформації, а також розвідку потенціалу для протистояння у космосі.

Формулювання проекту може змінитися до того, як остаточну версію буде опубліковано в четвер.

Документ Стратегічної концепції НАТО на 2022 рік уперше офіційно назвав Пекін "системним викликом", замінивши попередній документ, у якому Китай не згадувався.

Офіційні особи США заявили, що Китай утримується від прямих поставок зброї та артилерії, що може сигналізувати про безпрецедентну ескалацію і майже напевно спровокує більш рішучі дії - такі як санкції - проти другої за величиною економіки світу.

Однак у ЄС висловили стурбованість цього місяця через те, що китайські та російські компанії розробляють ударний дрон, аналогічний іранській моделі, розгорнутій в Україні.