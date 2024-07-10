Лідери країн НАТО вирішили виступити з безпрецеденто жорсткою заявою, закликаючи Китай припинити допомогу Україні.
Головні тези:
- НАТО планує виступити з жорстким попередженням до Китаю через підтримку Росії в злочинній війні проти України.
- В проекті підсумкового комюніке НАТО будуть наведені важливі деталі поставок Китаєм товарів до Росії для військових цілей.
- Китай офіційно названий НАТО системним викликом згідно з Документом Стратегічної концепції на 2022 рік.
- Євроатлантична безпека стикається з кібератаками та дезінформацією з боку Китаю, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту.
- США розглядають можливі санкції відносно Китаю за його підтримку Росії у збройному конфлікті проти України.
НАТО планує пригрозити Китаю за допомогу Росії
За інформацією журналістів видання, занепокоєння країн Альянсу викликала підготовка Китаєм ударного БпЛА для застосування Росією у злочинній війні проти України.
Зокрема, у НАТО планують заявити, що Китай виступає вирішальною силою, яка сприяє продовженню Росією злочинної війни проти України.
Ці формулювання міститимуться у проекті підсумкового комюніке, оприлюдненому по завершенні триденного саміту НАТО у Вашингтоні.
Зокрема, у висновках НАТО буде надане детальне описання поставок Китаєм товарів подвійного призначення до Росії, серед яких компоненти для озброєнь, обладнання та сировина, які використовує оборонна сфера країни-агресорки.
НАТО планує визнати Китай загрозою для євроатлантичної безпеки
Співрозмовники зі США повідомили журналістам видання, що Китай створює системні виклики євроатлантичній безпеці за допомогою кібератак та поширення дезінформації, а також розвідку потенціалу для протистояння у космосі.
Формулювання проекту може змінитися до того, як остаточну версію буде опубліковано в четвер.
Документ Стратегічної концепції НАТО на 2022 рік уперше офіційно назвав Пекін "системним викликом", замінивши попередній документ, у якому Китай не згадувався.
Офіційні особи США заявили, що Китай утримується від прямих поставок зброї та артилерії, що може сигналізувати про безпрецедентну ескалацію і майже напевно спровокує більш рішучі дії - такі як санкції - проти другої за величиною економіки світу.
Однак у ЄС висловили стурбованість цього місяця через те, що китайські та російські компанії розробляють ударний дрон, аналогічний іранській моделі, розгорнутій в Україні.
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