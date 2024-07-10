У НАТО назвали умови надання Україні запрошення на вступ

У спільній заяві країн-членів НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні зазначається, що Україні буде надано запрощення щодо членства після досягнення Альянсом одностайного схвалення цього рішення і виконання Києвом усіх необхідних умов.
Головні тези:
- Україні буде надано запрошення на членство у НАТО після одностайного схвалення всіма членами Альянсу та виконання необхідних умов
- Створено структуру NSATU для координації військової допомоги та навчання українських військових.
- Члени НАТО зобов'язалися надати мінімальне базове фінансування та допомогу з питань безпеки для України
- Рішення НАТО та Ради Україна-НАТО створюють міцний міст для членства України в Альянсі
- Україна продовжує реформи в демократичному, економічному та безпековому секторах для підтримки євроатлантичної інтеграції
Коли Україна може отримати запрошення на членство у НАТО
Підкреслюється, що всі країни-члени Альянсу погоджуються із перспективою членства України в майбутньому.
В Альянсі додали, що рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, які були ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в Альянсі.
Що відомо про розмір допомоги Україні від НАТО наступного року
У НАТО ухвалили рішення стосовно створення структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), які діятиме на території країн Альянсу.
Окрім цього НАТО планує передати Україні 40 млрд євро протягом наступного року.
NSATU координуватиме надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Її мета – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.
NSATU, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. NSATU не буде робити НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО.
Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.
Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема:
закупівля військової техніки для України;
матеріальна допомога Україні;
витрати, пов’язані з обслуговуванням, логістикою та транспортуванням військової техніки для України;
витрати на військову підготовку для України;
оперативні витрати, пов'язані з наданням військової підтримки Україні;
інвестиції та підтримка оборонної інфраструктури та ОПК України;
усі внески до трастових фондів НАТО для України, включно з нелетальною допомогою.
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