У НАТО назвали умови надання Україні запрошення на вступ

У спільній заяві країн-членів НАТО за підсумками саміту у Вашингтоні зазначається, що Україні буде надано запрощення щодо членства після досягнення Альянсом одностайного схвалення цього рішення і виконання Києвом усіх необхідних умов.

Коли Україна може отримати запрошення на членство у НАТО

Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані, - зазначається у спільній заяві країн-членів НАТО. Поширити

Підкреслюється, що всі країни-члени Альянсу погоджуються із перспективою членства України в майбутньому.

Єнс Столтенберг

Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. Поки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, - підкреслюється у заяві. Поширити

В Альянсі додали, що рішення НАТО та Ради Україна-НАТО, які були ухвалені на саміті, у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в Альянсі.

Члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати прогрес України в оперативній сумісності, а також додаткові реформи демократії та сектору безпеки, які міністри закордонних справ країн НАТО продовжуватимуть оцінювати через адаптовану Річну національну програму, - зазначається у заяві. Поширити

Що відомо про розмір допомоги Україні від НАТО наступного року

У НАТО ухвалили рішення стосовно створення структури з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), які діятиме на території країн Альянсу.

Окрім цього НАТО планує передати Україні 40 млрд євро протягом наступного року.

NSATU координуватиме надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Її мета – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.

NSATU, яка діятиме в країнах Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН. NSATU не буде робити НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, забезпечуючи її подальшу інтеграцію з НАТО.

Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.

Зобов’язання поширюється на витрати, пов’язані з наданням Україні військового обладнання, допомоги та навчання, зокрема: