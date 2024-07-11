У Міноборони підбили підсумки роботи української делегації на саміті НАТО

Міністр оборони Рустем Умєров разом із Президентом Володимиром Зеленським у складі української делегації провів низку двосторонніх зустрічей з країнами-союзниками на найвищому рівні під час Вашингтонського саміту НАТО.

Що відомо про підсумки зустрічей на саміті НАТО

На зустрічах обговорювались важливі питання співпраці з нашими міжнародними партнерами:

Люксембург

Підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Люксембург продовжить надавати військову допомогу, підтримувати наш європейський і євроатлантичний напрямки, а також допомагати у захисті та відновленні культурної спадщини України. Люксембург виділив 80 млн євро на оборонну допомогу цього року та продовжить підтримку протягом наступного десятиріччя. Також ця країна як співлідер ІТ-коаліції надасть можливості для навчання в кіберсфері.

Нідерланди

Нідерланди виділили 300 млн євро на озброєння F-16 для України. Це додатково до 150 млн євро, які вже виділялися на оснащення літаків. Це значно зміцнить оборону наших міст і посилить можливості Сил оборони України в повітрі. Також обговорили розвиток оборонної промисловості України та планування підготовки українських пілотів.

Німеччина

Обговорили ситуацію на полі бою, боротьбу з російськими керованими авіабомбами та розвідувальними дронами. Вдячні Німеччині за надані додаткові системи ППО.

Велика Британія

Проводяться перемовини щодо розширення підтримки та посилення співпраці у військовій сфері. Вдячний новому уряду за продовження політики надання Україні військової допомоги. Працюємо над розширенням спектру цієї допомоги та її посиленням. Дякуємо за усі військові та фінансові пакети для нашої держави. Обговорили практичну реалізацію рішення щодо дозволу Британії на використання ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території рф.

Словаччина

Вдячні за співпрацю і готовність підтримувати Україну. Конкретні результати зустрічі будуть оприлюднені згодом, зокрема перспективи спільних проєктів в енергетиці, прикордонній інфраструктурі, гуманітарній співпраці. Вдячні Словаччині за підтримку майбутнього членства України в ЄС.

Чехія

Дякуємо Чехії за ініціативу, в рамках якої було доставлено першу партію боєприпасів для України. Це важлива і своєчасна допомога. Скоординували позиції перед засіданням Ради Україна — НАТО, зустрічами коаліції ППО та коаліції винищувачів. Темами наших перемовин також стали реалізація чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні, європейська та євроатлантична інтеграція нашої держави.

Канада

Обговорили важливі питання підтримки та співпраці з Канадою. Вдячні за постійну допомогу та вклад у коаліцію ППО і дронів. Канада анонсувала новий, додатковий пакет військової підтримки для України на 500 мільйонів канадських доларів. Це посилить наших героїв на полі бою. Обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Також приділили увагу розширенню тренувальних місій українських пілотів та можливості додаткового навчання для наших льотчиків на канадських авіасимуляторах.