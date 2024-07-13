Когда Украину могут пригласить в НАТО — прогноз Стефанишиной

Приглашение для Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса и может быть предоставлено буквально в любой момент. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Стефанишина проанализировала необратимость членства Украины в НАТО

Стефанишин обращает внимание на то, что в коммюнике саммита союзники четко зафиксировали, что путь к НАТО для Украины необратим.

Что важно понимать, переговоры по этой формулировке не были простыми.

Однако, вместе с нашими друзьями, мы понимали, насколько важно закрепить, что будущее украинцев не может быть разменной монетой в переговорах с агрессором. Никакие угрозы, вызовы или выборы не изменят того факта, что будущее Украины — в НАТО. Ольга Стефанишина Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Как отмечает Ольга Стефанишина, это решение поддержали 32 страны НАТО, и, соответственно, изменения в этом решении потребуют общего консенсуса.

Она также подчеркнула, что украинцам ни в коем случае нельзя отчаиваться, ведь приглашение в НАТО может быть предоставлено в любой момент.

Пока мы ждем этого момента, Украина становится все более военно и политически интегрированной с Альянсом, — подытожила вице-премьер. Поделиться

Каков был результат саммита НАТО для Украины

Как уже упоминалось ранее, в коммюнике вашингтонского саммита НАТО закреплено, что путь Украины в Альянс необратим.

Несмотря на это, члены Альянса все же не пригласили Украину в блок.

Прежде всего, это связано с тем, что среди государств нет соответствующего консенсуса.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, решение о вступлении Украины активнее всего блокируют США и Германия.

Кроме того, сообщается, что в коммюнике саммита указано, что лидеры НАТО смогут направить Украине приглашение присоединиться, "когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".