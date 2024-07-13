Когда Украину могут пригласить в НАТО — прогноз Стефанишиной

Приглашение для Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса и может быть предоставлено буквально в любой момент. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Главные тезисы
- Членство Украины в НАТО необратимо. Это решение было поддержано всеми членами блока.
- Изменения в решении вступления Украины в НАТО нуждаются в общем консенсусе 32 стран Альянса.
- Лидеры блока подтвердили, что могут направить Украине приглашение, когда будут выполнены все условия.
Стефанишина проанализировала необратимость членства Украины в НАТО
Стефанишин обращает внимание на то, что в коммюнике саммита союзники четко зафиксировали, что путь к НАТО для Украины необратим.
Что важно понимать, переговоры по этой формулировке не были простыми.
Как отмечает Ольга Стефанишина, это решение поддержали 32 страны НАТО, и, соответственно, изменения в этом решении потребуют общего консенсуса.
Она также подчеркнула, что украинцам ни в коем случае нельзя отчаиваться, ведь приглашение в НАТО может быть предоставлено в любой момент.
Каков был результат саммита НАТО для Украины
Как уже упоминалось ранее, в коммюнике вашингтонского саммита НАТО закреплено, что путь Украины в Альянс необратим.
Несмотря на это, члены Альянса все же не пригласили Украину в блок.
Прежде всего, это связано с тем, что среди государств нет соответствующего консенсуса.
По словам французского лидера Эммануэля Макрона, решение о вступлении Украины активнее всего блокируют США и Германия.
Кроме того, сообщается, что в коммюнике саммита указано, что лидеры НАТО смогут направить Украине приглашение присоединиться, "когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".
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