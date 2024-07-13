Когда Украину могут пригласить в НАТО — прогноз Стефанишиной
Категория
Политика
Дата публикации

Когда Украину могут пригласить в НАТО — прогноз Стефанишиной

Стефанишина
Читати українською
Источник:  NV

Приглашение для Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса и может быть предоставлено буквально в любой момент. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Главные тезисы

  • Членство Украины в НАТО необратимо. Это решение было поддержано всеми членами блока.
  • Изменения в решении вступления Украины в НАТО нуждаются в общем консенсусе 32 стран Альянса.
  • Лидеры блока подтвердили, что могут направить Украине приглашение, когда будут выполнены все условия.

Стефанишина проанализировала необратимость членства Украины в НАТО

Стефанишин обращает внимание на то, что в коммюнике саммита союзники четко зафиксировали, что путь к НАТО для Украины необратим.

Что важно понимать, переговоры по этой формулировке не были простыми.

Однако, вместе с нашими друзьями, мы понимали, насколько важно закрепить, что будущее украинцев не может быть разменной монетой в переговорах с агрессором. Никакие угрозы, вызовы или выборы не изменят того факта, что будущее Украины — в НАТО.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Как отмечает Ольга Стефанишина, это решение поддержали 32 страны НАТО, и, соответственно, изменения в этом решении потребуют общего консенсуса.

Она также подчеркнула, что украинцам ни в коем случае нельзя отчаиваться, ведь приглашение в НАТО может быть предоставлено в любой момент.

Пока мы ждем этого момента, Украина становится все более военно и политически интегрированной с Альянсом, — подытожила вице-премьер.

Каков был результат саммита НАТО для Украины

Как уже упоминалось ранее, в коммюнике вашингтонского саммита НАТО закреплено, что путь Украины в Альянс необратим.

Несмотря на это, члены Альянса все же не пригласили Украину в блок.

Прежде всего, это связано с тем, что среди государств нет соответствующего консенсуса.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, решение о вступлении Украины активнее всего блокируют США и Германия.

Кроме того, сообщается, что в коммюнике саммита указано, что лидеры НАТО смогут направить Украине приглашение присоединиться, "когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто на самом деле блокирует вступление Украины в НАТО. Макрон назвал две страны
Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобороны подвели итоги работы украинской делегации на саммите НАТО
Рустем Умеров
В Минобороны подвели итоги работы украинской делегации на саммите НАТО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО успокоили обеспокоенность Украины относительно дальнейшей поддержки и перспектив членства
В НАТО успокоили обеспокоенность Украины относительно дальнейшей поддержки и перспектив членства

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?