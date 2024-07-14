У НАТО досі не має плану перемоги над РФ — The Guardian
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У НАТО досі не має плану перемоги над РФ — The Guardian

Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні
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Джерело:  The Guardian

У той час, коли Україна героїчно продовжує виборювати власну незалежність в умовах російської збройної агресії, західні партнери все ще не наважуються на рішучі дії у протистоянні країні-агресорці. 

Головні тези:

  • НАТО не має плану перемоги над Російською Федерацією та обмежується лише допомогою у виживанні України.
  • Західні партнери стикаються з невизначеністю стосовно майбутнього України після завершення саміту НАТО у Вашингтоні.
  • Глобальні виклики для НАТО полягають у спірних питаннях щодо Гази, а також відсутності єдності у підходах до протистояння з РФ.
  • Важливо зосередити зусилля НАТО на протистоянні з Росією на східних європейських кордонах для забезпечення безпеки Європи.
  • Спроби стримати Росію є недостатніми, тому необхідно домогтися перемоги та притягти відповідальність Путіна та його генералів-вбивць.

Чому у НАТО уникають ширшої конфронтації з РФ

У матеріалі видання зазначають, що хоча західні партнери і згодні з тим, що поразка Росії у розв’язаній злочинній війні проти України є ключовою гарантією подальшої безпеки ЄС і країн євроатлантичного простору, однак план НАТО щодо України передбачає лише допомогу у виживанні, а не перемогу над країною-агресоркою.

У них немає плану перемоги над Росією. Ба більше, схоже, вони її бояться. Це відкрите запрошення президенту Володимиру Путіну до відновлення агресії у Східній Європі, - підкреслюють автори матеріалу.

У НАТО не має плану перемоги над Росією
Володимир Зеленський та керівництво НАТО

За словами колишнього посла США в НАТО Курта Волкера, у Вашингтоні залишається невизначеність щодо майбутнього України.

Коли пил осяде після того, як усі кортежі залишать Вашингтон, в Україні пануватиме така ж невизначеність, як і до саміту. Жорстокі бої на лінії фронту, щоденні атаки російських бомбардувальників і безпілотників на українське цивільне населення та інфраструктуру, Путін, який вірить, що він усе ще може перемогти, - підкреслює Волкер.

Журналісти видання підкреслюють, що західні партнери по НАТО стикаються з низкою важливих та критичних проблем.

Члени альянсу сперечаються з приводу Гази, а також України.

Чому у НАТО не має єдності стосовно глобальних викликів

А тепер до цього додався ще й Китай, чия військова підтримка путінської війни була піддана осуду.

Найбільш очевидним джерелом напруженості є зміна розподілу світової влади. Китай став... грізним суперником... Сьогодні Азія займає більшу частку уваги США, а Європа - меншу. У результаті трансатлантичні союзники поступово віддаляються один від одного. При цьому зусилля, спрямовані на те, щоб НАТО, а не тільки США, відігравало більш значну роль в Індо-Тихоокеанському регіоні, мають обмежені можливості, і європейські члени НАТО не зможуть сильно вплинути на баланс сил в Азії, навіть якщо захочуть, - пояснює професор Гарвардського університету Стівен Волт.

На переконання авторів матеріалу, НАТО має припинити метушитись у пошуках нових глобальних викликів та місій і зосередитись на протистоянні Росії на східних європейських кордонах.

Росія залишається сенсом існування НАТО. І так було завжди. Стримування недостатньо. Путін має бути однозначно переможений, а сам він і його генерали-вбивці мають постати перед судом. Альтернатива - втрата України - може стати передсмертним дзвоном для самого НАТО, - доходять висновку автори матеріалу.

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