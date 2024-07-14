У той час, коли Україна героїчно продовжує виборювати власну незалежність в умовах російської збройної агресії, західні партнери все ще не наважуються на рішучі дії у протистоянні країні-агресорці.
Головні тези:
- НАТО не має плану перемоги над Російською Федерацією та обмежується лише допомогою у виживанні України.
- Західні партнери стикаються з невизначеністю стосовно майбутнього України після завершення саміту НАТО у Вашингтоні.
- Глобальні виклики для НАТО полягають у спірних питаннях щодо Гази, а також відсутності єдності у підходах до протистояння з РФ.
- Важливо зосередити зусилля НАТО на протистоянні з Росією на східних європейських кордонах для забезпечення безпеки Європи.
- Спроби стримати Росію є недостатніми, тому необхідно домогтися перемоги та притягти відповідальність Путіна та його генералів-вбивць.
Чому у НАТО уникають ширшої конфронтації з РФ
У матеріалі видання зазначають, що хоча західні партнери і згодні з тим, що поразка Росії у розв’язаній злочинній війні проти України є ключовою гарантією подальшої безпеки ЄС і країн євроатлантичного простору, однак план НАТО щодо України передбачає лише допомогу у виживанні, а не перемогу над країною-агресоркою.
За словами колишнього посла США в НАТО Курта Волкера, у Вашингтоні залишається невизначеність щодо майбутнього України.
Журналісти видання підкреслюють, що західні партнери по НАТО стикаються з низкою важливих та критичних проблем.
Члени альянсу сперечаються з приводу Гази, а також України.
Чому у НАТО не має єдності стосовно глобальних викликів
А тепер до цього додався ще й Китай, чия військова підтримка путінської війни була піддана осуду.
На переконання авторів матеріалу, НАТО має припинити метушитись у пошуках нових глобальних викликів та місій і зосередитись на протистоянні Росії на східних європейських кордонах.
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