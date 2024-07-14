В то время, когда Украина героически продолжает бороться за собственную независимость в условиях российской вооруженной агрессии, западные партнеры все еще не решаются на решительные действия в противостоянии стране-агрессорке.

Почему у НАТО избегают более широкой конфронтации с РФ

В материале издания отмечают, что хотя западные партнеры и согласны с тем, что поражение России в развязной преступной войне против Украины является ключевой гарантией дальнейшей безопасности ЕС и стран евроатлантического пространства, однако план НАТО по Украине предусматривает только помощь в выживании, а не победу над страной-агрессоркой.

У них нет плана победы над Россией. Более того, похоже, они ее боятся. Это открытое приглашение президенту Владимиру Путину на возобновление агрессии в Восточной Европе, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Владимир Зеленский и руководство НАТО

По словам бывшего посла США в НАТО Курта Волкера, в Вашингтоне остается неопределенность будущего Украины.

Когда пыль осядет после того, как все кортежи покинут Вашингтон, в Украине будет такая же неопределенность, как и до саммита. Жестокие бои на линии фронта, ежедневные атаки российских бомбардировщиков и беспилотников на украинское гражданское население и инфраструктуру, Путин, верящий, что он все еще может победить, – подчеркивает Волкер. Поделиться

Журналисты издания подчеркивают, что западные партнеры по НАТО сталкиваются с рядом важных и критических проблем.

Члены альянса спорят по поводу Газа, а также Украины.

Почему у НАТО нет единства по глобальным вызовам

А теперь к этому добавился и Китай, чья военная поддержка путинской войны была подвергнута осуждению.

Наиболее очевидным источником напряженности является изменение разделения мировой власти. Китай стал... грозным соперником... Сегодня Азия занимает большую долю внимания США, а Европа – меньшую. В результате трансатлантические союзники постепенно удаляются друг от друга. При этом усилия, направленные на то, чтобы НАТО, а не только США, играло более значительную роль в Индо-Тихоокеанском регионе, имеют ограниченные возможности, и европейские члены НАТО не смогут оказать сильного влияния на баланс сил в Азии, даже если захотят, - поясняет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. Поделиться

По мнению авторов материала, НАТО должна прекратить суетиться в поисках новых глобальных вызовов и миссий и сосредоточиться на противостоянии России на восточных европейских границах.