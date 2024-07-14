У НАТО до сих пор нет плана победы над РФ — The Guardian
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У НАТО до сих пор нет плана победы над РФ — The Guardian

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне
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Источник:  The Guardian

В то время, когда Украина героически продолжает бороться за собственную независимость в условиях российской вооруженной агрессии, западные партнеры все еще не решаются на решительные действия в противостоянии стране-агрессорке.

Главные тезисы

  • Неопределенность по поводу будущего Украины после саммита НАТО в Вашингтоне
  • Отсутствие единства среди западных партнеров по противостоянию с Россией
  • Необходимость сосредоточить усилия НАТО на восточных европейских границах для обеспечения безопасности Европы
  • Призыв к победе над Путиным и привлечению к ответственности его и генералов-убийц
  • Необходимость прекратить поиск новых глобальных вызовов и сосредоточиться на противостоянии России

Почему у НАТО избегают более широкой конфронтации с РФ

В материале издания отмечают, что хотя западные партнеры и согласны с тем, что поражение России в развязной преступной войне против Украины является ключевой гарантией дальнейшей безопасности ЕС и стран евроатлантического пространства, однако план НАТО по Украине предусматривает только помощь в выживании, а не победу над страной-агрессоркой.

У них нет плана победы над Россией. Более того, похоже, они ее боятся. Это открытое приглашение президенту Владимиру Путину на возобновление агрессии в Восточной Европе, - подчеркивают авторы материала.

У НАТО нет плана победы над Россией
Владимир Зеленский и руководство НАТО

По словам бывшего посла США в НАТО Курта Волкера, в Вашингтоне остается неопределенность будущего Украины.

Когда пыль осядет после того, как все кортежи покинут Вашингтон, в Украине будет такая же неопределенность, как и до саммита. Жестокие бои на линии фронта, ежедневные атаки российских бомбардировщиков и беспилотников на украинское гражданское население и инфраструктуру, Путин, верящий, что он все еще может победить, – подчеркивает Волкер.

Журналисты издания подчеркивают, что западные партнеры по НАТО сталкиваются с рядом важных и критических проблем.

Члены альянса спорят по поводу Газа, а также Украины.

Почему у НАТО нет единства по глобальным вызовам

А теперь к этому добавился и Китай, чья военная поддержка путинской войны была подвергнута осуждению.

Наиболее очевидным источником напряженности является изменение разделения мировой власти. Китай стал... грозным соперником... Сегодня Азия занимает большую долю внимания США, а Европа – меньшую. В результате трансатлантические союзники постепенно удаляются друг от друга. При этом усилия, направленные на то, чтобы НАТО, а не только США, играло более значительную роль в Индо-Тихоокеанском регионе, имеют ограниченные возможности, и европейские члены НАТО не смогут оказать сильного влияния на баланс сил в Азии, даже если захотят, - поясняет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

По мнению авторов материала, НАТО должна прекратить суетиться в поисках новых глобальных вызовов и миссий и сосредоточиться на противостоянии России на восточных европейских границах.

Россия остается смыслом существования НАТО. Так было всегда. Сдерживания недостаточно. Путин должен быть однозначно побежден, а сам он и его генералы-убийцы должны предстать перед судом. Альтернатива – потеря Украины – может стать предсмертным звоном для самого НАТО, – приходят к выводу авторы материала.

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