В то время, когда Украина героически продолжает бороться за собственную независимость в условиях российской вооруженной агрессии, западные партнеры все еще не решаются на решительные действия в противостоянии стране-агрессорке.
Главные тезисы
- Неопределенность по поводу будущего Украины после саммита НАТО в Вашингтоне
- Отсутствие единства среди западных партнеров по противостоянию с Россией
- Необходимость сосредоточить усилия НАТО на восточных европейских границах для обеспечения безопасности Европы
- Призыв к победе над Путиным и привлечению к ответственности его и генералов-убийц
- Необходимость прекратить поиск новых глобальных вызовов и сосредоточиться на противостоянии России
Почему у НАТО избегают более широкой конфронтации с РФ
В материале издания отмечают, что хотя западные партнеры и согласны с тем, что поражение России в развязной преступной войне против Украины является ключевой гарантией дальнейшей безопасности ЕС и стран евроатлантического пространства, однако план НАТО по Украине предусматривает только помощь в выживании, а не победу над страной-агрессоркой.
По словам бывшего посла США в НАТО Курта Волкера, в Вашингтоне остается неопределенность будущего Украины.
Журналисты издания подчеркивают, что западные партнеры по НАТО сталкиваются с рядом важных и критических проблем.
Члены альянса спорят по поводу Газа, а также Украины.
Почему у НАТО нет единства по глобальным вызовам
А теперь к этому добавился и Китай, чья военная поддержка путинской войны была подвергнута осуждению.
По мнению авторов материала, НАТО должна прекратить суетиться в поисках новых глобальных вызовов и миссий и сосредоточиться на противостоянии России на восточных европейских границах.
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