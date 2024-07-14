Топкомандующие НАТО положительно оценили украинскую боевую систему DELTA

Представители НАТО отметили удачную работу Министерства обороны Украины по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО.

При разработке боевой системы DELTA использовали инновационные подходы

Украинская боевая система DELTA получила высокую оценку Верховного главнокомандующего НАТО по трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию способностей НАТО вицеадмирала Джеффри В. Хьюза.

Представители НАТО отметили значительную работу Министерства обороны Украины по инновационному подходу при разработке боевой системы DELTA и обеспечении совместимости украинских систем с НАТО.

DELTA доказала, что может обмениваться информацией между разными государствами-союзниками НАТО. С появлением DELTA Украина усиливает свои позиции в мире как мощного инновационного хаба, генерирующего действенные решения для эффективного ведения войны. Екатерина Черногоренко Заместитель Министра обороны

В Украине разработали тепловизионный прибор для обнаружения шахедов

Инженеры украинской компании Compass Engineering разработали специальные тепловизионные приборы для обнаружения дронов типа Shahed и передали их пограничным мобильным огневым группам.

Об этом Государственная пограничная служба сообщила в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

Пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных вражеских атак, теперь оснащены глазами, которые видят в темноте и обнаруживают беспилотники на значительном расстоянии. Это специальные тепловизионные приборы, разработанные инженерами украинской компании Compass Engineering — говорится в сообщении. Поделиться

Тепловизионный объектив, установленный между пулеметами, служит прицелом, позволяющим ночью видеть на экране объекты и вести по ним прицельный огонь.