Топкомандующие НАТО положительно оценили украинскую боевую систему DELTA
Категория
Технологии
Дата публикации

Топкомандующие НАТО положительно оценили украинскую боевую систему DELTA

Министерство обороны Украины
Минобороны
Читати українською

Представители НАТО отметили удачную работу Министерства обороны Украины по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО.

Главные тезисы

  • Украинская система DELTA демонстрирует возможность обмена информацией между государствами-членами НАТО.
  • Инженеры украинской компании Compass Engineering разработали тепловизионные приборы для обнаружения дронов типа Shahed и передали их пограничным огневым группам.
  • Разработка украинских боевых систем и тепловизионных устройств подтверждает позицию Украины как мощного инновационного игрока в оборонной отрасли.

При разработке боевой системы DELTA использовали инновационные подходы

Украинская боевая система DELTA получила высокую оценку Верховного главнокомандующего НАТО по трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию способностей НАТО вицеадмирала Джеффри В. Хьюза.

Представители НАТО отметили значительную работу Министерства обороны Украины по инновационному подходу при разработке боевой системы DELTA и обеспечении совместимости украинских систем с НАТО.

DELTA доказала, что может обмениваться информацией между разными государствами-союзниками НАТО. С появлением DELTA Украина усиливает свои позиции в мире как мощного инновационного хаба, генерирующего действенные решения для эффективного ведения войны.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель Министра обороны

В Украине разработали тепловизионный прибор для обнаружения шахедов

Инженеры украинской компании Compass Engineering разработали специальные тепловизионные приборы для обнаружения дронов типа Shahed и передали их пограничным мобильным огневым группам.

Об этом Государственная пограничная служба сообщила в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

Пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных вражеских атак, теперь оснащены глазами, которые видят в темноте и обнаруживают беспилотники на значительном расстоянии. Это специальные тепловизионные приборы, разработанные инженерами украинской компании Compass Engineering — говорится в сообщении.

Тепловизионный объектив, установленный между пулеметами, служит прицелом, позволяющим ночью видеть на экране объекты и вести по ним прицельный огонь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские инженеры разработали инновационные патроны для уничтожения вражеских FPV-дронов
дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине разработали аналог российского "Ланцета" — фото
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине разработали тепловизионный прибор для обнаружения шахедов — видео
ГПСУ
Шахед

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?