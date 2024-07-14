Топкомандующие НАТО положительно оценили украинскую боевую систему DELTA

Представители НАТО отметили удачную работу Министерства обороны Украины по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО.
Главные тезисы
- Украинская система DELTA демонстрирует возможность обмена информацией между государствами-членами НАТО.
- Инженеры украинской компании Compass Engineering разработали тепловизионные приборы для обнаружения дронов типа Shahed и передали их пограничным огневым группам.
- Разработка украинских боевых систем и тепловизионных устройств подтверждает позицию Украины как мощного инновационного игрока в оборонной отрасли.
При разработке боевой системы DELTA использовали инновационные подходы
Украинская боевая система DELTA получила высокую оценку Верховного главнокомандующего НАТО по трансформации генерала Филиппа Лавина и заместителя начальника штаба по развитию способностей НАТО вицеадмирала Джеффри В. Хьюза.
Представители НАТО отметили значительную работу Министерства обороны Украины по инновационному подходу при разработке боевой системы DELTA и обеспечении совместимости украинских систем с НАТО.
В Украине разработали тепловизионный прибор для обнаружения шахедов
Инженеры украинской компании Compass Engineering разработали специальные тепловизионные приборы для обнаружения дронов типа Shahed и передали их пограничным мобильным огневым группам.
Об этом Государственная пограничная служба сообщила в Facebook и обнародовала соответствующее видео.
Тепловизионный объектив, установленный между пулеметами, служит прицелом, позволяющим ночью видеть на экране объекты и вести по ним прицельный огонь.
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