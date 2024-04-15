В Украине разработали аналог российского "Ланцета" — фото
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Технологии
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В Украине разработали аналог российского "Ланцета" — фото

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Главе государства Владимиру Зеленскому представили украинский аналог российского "Ланцета". Это произошло еще в день работника оборонно-промышленного комплекса 13 апреля.

Украинский "Ланцет". Что о нем известно

Украинскому лидеру показали новую модель баражирующего боеприпаса.

По словам разработчиков, он может наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине в 100+ километров.

Беспилотник, название которого до сих пор не разглашается, уже сейчас используется на линии фронта против российских захватчиков.

К примеру, благодаря ему удалось успешно атаковать вражеский зенитный ракетный комплекс.

БПЛА имеет электрический двигатель и запускается с катапульты, а Х-образный фюзеляж обеспечивает высокую маневренность и возможность поражения статических и подвижных целей по различным траекториям. В частности, он способен входить в цель под прямым углом.

Кроме того, сообщается, что на борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 килограммов.

В чем заключается особенность украинского "Ланцета"

По словам разработчиков, его максимальная скорость не превышает 180 км/ч, поэтому его основными целями могут быть объекты, которые двигаются медленнее 130 км/ч.

Что важно понимать, речь идет о вражеских "Орлан-10", Zala и "Ланцетах".

Теоретически это могут быть и зависающие или пролетающие на встречных курсах вертолеты.

Что также важно понимать, в паре с баражирующим боеприпасом работает дрон-ретранслятор.

Главные задачи последнего — поиск цели, ее отслеживание в ожидании ударного дрона и контроль последствий попадания.

Благодаря ретранслятору боражирующий боеприпас способен работать на больших расстояниях и с хорошей связью.

Все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ.

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