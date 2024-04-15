В Украине разработали аналог российского "Ланцета" — фото

Главе государства Владимиру Зеленскому представили украинский аналог российского "Ланцета". Это произошло еще в день работника оборонно-промышленного комплекса 13 апреля.
Украинский "Ланцет". Что о нем известно
Украинскому лидеру показали новую модель баражирующего боеприпаса.
По словам разработчиков, он может наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине в 100+ километров.
Беспилотник, название которого до сих пор не разглашается, уже сейчас используется на линии фронта против российских захватчиков.
К примеру, благодаря ему удалось успешно атаковать вражеский зенитный ракетный комплекс.
Кроме того, сообщается, что на борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 килограммов.
В чем заключается особенность украинского "Ланцета"
По словам разработчиков, его максимальная скорость не превышает 180 км/ч, поэтому его основными целями могут быть объекты, которые двигаются медленнее 130 км/ч.
Что важно понимать, речь идет о вражеских "Орлан-10", Zala и "Ланцетах".
Теоретически это могут быть и зависающие или пролетающие на встречных курсах вертолеты.
Что также важно понимать, в паре с баражирующим боеприпасом работает дрон-ретранслятор.
Главные задачи последнего — поиск цели, ее отслеживание в ожидании ударного дрона и контроль последствий попадания.
Благодаря ретранслятору боражирующий боеприпас способен работать на больших расстояниях и с хорошей связью.
Все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ.
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