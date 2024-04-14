Sea Baby и "Мамай". В СБУ анонсировали "смертоносное усовершенствование" морских дронов

У морских беспилотников СБУ нет аналогов на Западе, они незаметны для враждебных систем обнаружения. На вооружении СБУ сегодня находятся морские дроны Sea Baby и “Мамай”.
Украинские морские дроны стали более смертоносными
СБУ работает над усовершенствованием уникальных морских дронов.
Об этом сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в телемарафоне.
Поэтому, по словам Дехтяренко, в СБУ решили разработать концепт собственного морского ударного дрона, который должен был работать в шумовом диапазоне на границе двух сред — воды и воздуха.
Именно из-за его малых размеров снизу его не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают РЛС. Более того, корпус дрона изготовлен из радиопоглощающего материала. Этот концепт полностью подтвердил свою незаметность и ударную мощность во время операций, проводимых СБУ вместе с ВМС. Такие дроны можно увидеть только визуально, а не на системе наблюдения.
В целом, как рассказал представитель СБУ, эти морские дроны поразили 11 кораблей РФ, а также Крымский мост, который РФ использовала для поставки вооружения на войну.
Стоимость дронов СБУ оценивается в 8,5 млн грн, тогда как уничтожаемые ими российские корабли стоят несколько десятков миллионов долларов.
Морские дроны в войне с РФ
Украинские военные уже неоднократно использовали морские дроны против оккупантов. Посредством таких беспилотников украинским защитникам удалось уничтожить ряд кораблей.
Кроме СБУ морские дроны против россиян использует и Главное управление разведки. На вооружении ГУР есть свой беспилотник — Magura.
Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что морские дроны Magura V5 смогли осуществить настоящую революцию в ведении боевых действий против России на море.
Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 с позывным Тринадцатый рассказывает, что этот дрон не выделяет много тепла, именно поэтому его почти не видно для тепловизионных камер.
Он из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть, — отмечает боец.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-