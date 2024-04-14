Sea Baby и "Мамай". В СБУ анонсировали "смертоносное усовершенствование" морских дронов

У морских беспилотников СБУ нет аналогов на Западе, они незаметны для враждебных систем обнаружения. На вооружении СБУ сегодня находятся морские дроны Sea Baby и “Мамай”.

Украинские морские дроны стали более смертоносными

СБУ работает над усовершенствованием уникальных морских дронов.

Об этом сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в телемарафоне.

В 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были большими и неманевренными, их легко могли обнаруживать враждебные РЛС. К тому же, западные дроны не имели боевой части, потому что использовались для логистики или разведки. Артем Дехтяренко Спикер СБУ

Поэтому, по словам Дехтяренко, в СБУ решили разработать концепт собственного морского ударного дрона, который должен был работать в шумовом диапазоне на границе двух сред — воды и воздуха.

Именно из-за его малых размеров снизу его не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают РЛС. Более того, корпус дрона изготовлен из радиопоглощающего материала. Этот концепт полностью подтвердил свою незаметность и ударную мощность во время операций, проводимых СБУ вместе с ВМС. Такие дроны можно увидеть только визуально, а не на системе наблюдения.

В целом, как рассказал представитель СБУ, эти морские дроны поразили 11 кораблей РФ, а также Крымский мост, который РФ использовала для поставки вооружения на войну.

Стоимость дронов СБУ оценивается в 8,5 млн грн, тогда как уничтожаемые ими российские корабли стоят несколько десятков миллионов долларов.

Мы, конечно, не можем раскрывать все технические характеристики, но можем отметить, что это уже новые поколения дронов, над совершенствованием которых мы продолжаем работать. Например, Sea Baby 2024 года — это дрон нового поколения, который еще более смертоносный. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 км. СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря. Поделиться

Морские дроны в войне с РФ

Украинские военные уже неоднократно использовали морские дроны против оккупантов. Посредством таких беспилотников украинским защитникам удалось уничтожить ряд кораблей.

Кроме СБУ морские дроны против россиян использует и Главное управление разведки. На вооружении ГУР есть свой беспилотник — Magura.

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что морские дроны Magura V5 смогли осуществить настоящую революцию в ведении боевых действий против России на море.

Разведывательный корабль «иван хурс», десантные суда «акула» и «серна», ракетный корабль «ивановец», большой десантный корабль «цезарь куников» и патрульный корабль «Сергей котов» пошли на дно благодаря украинским морским дронам, — рассказывают в ГУР. Поделиться

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 с позывным Тринадцатый рассказывает, что этот дрон не выделяет много тепла, именно поэтому его почти не видно для тепловизионных камер.