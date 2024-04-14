Sea Baby і "Мамай". У СБУ анонсували "смертоносне вдосконалення" морських дронів

Морські безпілотники СБУ не мають аналогів на Заході та непомітні для ворожих систем виявлення. На озброєнні СБУ сьогодні перебувають морські дрони Sea Baby та "Мамай".

Українські морські дрони стали більш смертоносними

СБУ працює над вдосконаленням унікальних морських дронів.

Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко у телемарафоні.

У 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко могли виявляти ворожі РЛС. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки. Артем Дехтяренко Речник СБУ

Тому, за словами Дехтяренка, в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ — води і повітря.

Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають РЛС. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження.

Загалом, як розповів речник СБУ, ці морські дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну.

Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн грн, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.

Ми звісно ж не можемо розкривати всі технічні характеристики, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких ми продовжуємо працювати. Наприклад, Sea Baby 2024 року — це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 км. СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря. Поширити

Морські дрони у війні з РФ

Українські військові вже неодноразово використовували морські дрони проти окупантів. За допомогою таких безпілотників українським захисникам вдалося знищити низку кораблів.

Окрім СБУ, морські дрони проти росіян використовує і Головне управління розвідки. На озброєнні ГУР є власний безпілотник — Magura.

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що морські дрони “Magura V5” змогли здійснити справжню революцію у веденні бойових дій проти Росії на морі.

Розвідувальний корабель «іван хурс», десантні судна «акула» та «серна», ракетний корабель «івановєц», великий десантний корабель «цезарь куніков» та патрульний корабель чф рф «cєрґєй котов» — пішли на дно завдяки українським морським дронам “Magura V5”, — розповідають у ГУР. Поширити

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group-13 з позивним “Тринадцятий” розповідає, що цей дрон не виділяє багато тепла, саме тому його майже не видно для тепловізійних камер.