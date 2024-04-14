Sea Baby і "Мамай". У СБУ анонсували "смертоносне вдосконалення" морських дронів

Морські безпілотники СБУ не мають аналогів на Заході та непомітні для ворожих систем виявлення. На озброєнні СБУ сьогодні перебувають морські дрони Sea Baby та "Мамай".
Українські морські дрони стали більш смертоносними
СБУ працює над вдосконаленням унікальних морських дронів.
Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко у телемарафоні.
Тому, за словами Дехтяренка, в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ — води і повітря.
Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають РЛС. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження.
Загалом, як розповів речник СБУ, ці морські дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну.
Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн грн, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.
Морські дрони у війні з РФ
Українські військові вже неодноразово використовували морські дрони проти окупантів. За допомогою таких безпілотників українським захисникам вдалося знищити низку кораблів.
Окрім СБУ, морські дрони проти росіян використовує і Головне управління розвідки. На озброєнні ГУР є власний безпілотник — Magura.
Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що морські дрони “Magura V5” змогли здійснити справжню революцію у веденні бойових дій проти Росії на морі.
Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group-13 з позивним “Тринадцятий” розповідає, що цей дрон не виділяє багато тепла, саме тому його майже не видно для тепловізійних камер.
Він — із пластику, тому навіть радарам важко його побачити, — зазначає боєць.
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