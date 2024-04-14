При Третьей штурмовой бригаде с тех пор, как школа управления дронами — видео

При Третьей штурмовой бригаде открыли школу управления дронами. Учиться могут как гражданские, так и военные.

Что известно о школе управления дронами при Третьей штурмовой

Как рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, при Третьей штурмовой начала функционировать школа FPV-дронов. Инструкторами являются бойцы, получившие опыт в самых трудных боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По его словам, инструкторы будут делиться своими знаниями и учить делать главное — максимально эффективно убивать российских окупантов и уничтожать их технику.

Как отметил Жорин автором идеи и инициатором создания школы является командир противотанкового батальона 3 ОШБр, мой собрат друг Ромаха.

Научиться можно как военным, так и гражданским.

В Украине создадут "Железный полигон"

С мая в Украине начнет работу "Железный полигон". На нем украинские производители смогут провести опробование образцов оружия на любой стадии их готовности.

Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Андрей Лебеденко рассказал, что это совместный проект ВСУ и Министерства стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром).

Полигон позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его согласно методологии испытаний, обеспечить площадкой, соответствующими инструментами оценки характеристик, а также поможет ему получить всю необходимую помощь в оформлении документов, — сказал Лебеденко. Поделиться

Он отметил, что на "Железном полигоне" производители смогут опробовать образцы оружия на любой стадии готовности. Коммуникации по резервированию времени и дате испытаний будут обеспечивать ВСУ.

По плану полигон будет работать по трем направлениям: