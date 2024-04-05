В настоящее время в Украине разрабатываются новые БПЛА для уничтожения дронов-разведчиков преступной армии РФ.

Что известно о разработке Украиной новых БпЛа для противодействия дронам армии РФ

Журналисты издания со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова отмечают, что новые БПЛА помогут украинским военным сохранить ценные ракеты класса "земля-воздух".

Вместо использования этих ракет по враждебным БПЛА их могут применить по более важным целям.

Федоров отметил, что новые дроны смогут развивать скорость до 150 км в час и подниматься на высоту в 1,5 км.

Они также могут получать предварительную информацию о вероятной цели, быстро взлетать и локализовать ее, а затем ликвидировать вражеский беспилотник.

Издание отмечает, что подобная идея возникла на фоне дефицита в ВСУ боеприпасов для ПВО.

Украина должна сохранить свои запасы для противодействия высокоточным боеприпасам, таким как российские ракеты, регулярно атакующие ее города вместе с ударными беспилотниками-камикадзе. За последние месяцы Россия нарастила как интенсивность, так и частоту своих ракетных и беспилотных авиаударов, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что известно о новой тактике дроновых атак армии РФ по Украине

По словам спикера командования Воздушных сил Ильи Евлаша, во время атак дронами типа "Shahed" преступная армия РФ применяет тактику так называемого "беспокоящего огня" в паузах между массированными ракетными атаками.

Он подчеркнул, что в ночь на 5 апреля Воздушные силы ВСУ и мобильные группы ПВО достаточно удачно и профессионально отработали по враждебным БПЛА.

Он добавил, что тактика у врага такова, что в перерывах между массированными ракетными и комбинированными ударами, когда используется 100 и более авиационных целей, происходит "беспокоящий огонь".

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что враг прибегает к этому для продолжения разведки территории, чтобы в дальнейшем анализировать и более эффективно применять свои средства воздушного поражения.