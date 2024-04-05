Що відомо про розробку Україною нових БпЛа для протидії дронам армії РФ

Журналісти видання із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова зазначають, що нові БпЛА допоможуть українським військовим зберегти цінні ракети класу "земля-повітря".

Замість використання цих ракет по ворожих БпЛА іх можуть застосувати по більш важливих цілях.

Федоров зазначив, що нові дрони матимуть можливість розвивати швидкість до 150 км на годину та підійматись на висоту у 1,5 км.

Вони також матимуть змогу отримувати попередню інформацію про ймовірну ціль, швидко злітати та локалізувати її, а потім ліквідувати ворожий безпілотник.

Видання відзначає, що така ідея виникла на тлі дефіциту в ЗСУ боєприпасів для ППО.

Україна повинна зберегти свої запаси для протидії високоточним боєприпасам, таким як російські ракети, які регулярно атакують її міста разом із ударними безпілотниками-камікадзе. За останні місяці Росія наростила як інтенсивність, так і частоту своїх ракетних і безпілотних авіаударів, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про нову тактику дронових атак армії РФ по Україні

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, під час атак дронами типу “Shahed” злочинна армія РФ застосовує тактику так званого “турбуючого вогню” у паузах між масованими ракетними атаками.

Він підкреслив, що у ніч на 5 квітня Повітряні сили ЗСУ та мобільні групи ППО досить вдало і професійно відпрацювали по ворожих БпЛА.

Він додав, що тактика у ворога така, що в перервах між масованими ракетними і комбінованими ударами, коли використовується 100 і більше авіаційних цілей, відбувається "турбуючий вогонь".

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що ворог вдається до цього для продовження розвідки території аби в подальшому аналізувати та більш ефективніше застосовувати свої засоби повітряного ураження.