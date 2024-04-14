При Третій штурмовій бригаді відкрили школу управління дронами — відео

При Третій штурмовій бригаді відкрили школу управління дронами. Навчатися можуть як цивільні, і військові.

Що відомо про школу управління дронами при Третій штурмовій

Як розповів заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, при Третій штурмовій почала функціонувати школа FPV-дронів. Інструкторами є бійці, які здобули досвід в найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За його словами, інструктори будуть ділитись своїми знаннями та вчити робити головне — максимально ефективно вбивати російських окупантів та знищувати їхню техніку.

Як зазначив Жорін автором ідеї та ініціатором створення школи є командир протитанкового батальйону 3 ОШБр, мій побратим друг Ромаха.

Навчатись можна як військовим, так і цивільним.

В Україні створять "Залізний полігон"

З травня в Україні почне роботу “Залізний полігон”. На ньому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності.

Заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко розповів, що це спільний проєкт ЗСУ та Міністерства стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром).

Полігон дасть можливість виробнику отримати доступ до професійної оцінки його виробу, спрямувати його згідно з методологією випробувань, забезпечити майданчиком, відповідними інструментами для оцінки характеристик, а також допоможе йому отримати всю необхідну допомогу в оформленні документів, — сказав Лебеденко. Поширити

Він зазначив, що на "Залізному полігоні" виробники зможуть випробувати зразки зброї на будь-якій стадії готовності. Комунікації щодо резервування часу і дати випробувань забезпечуватимуть ЗСУ.

За планом, полігон працюватиме за трьома напрямами: