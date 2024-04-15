В Україні розробили аналог російського "Ланцета" — фото
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Технології
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В Україні розробили аналог російського "Ланцета" — фото

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Главі держави Володимиру Зеленському представили український аналог російського "Ланцета". Це сталося ще у день працівника оборонно-промислового комплексу 13 квітня.

Український “Ланцет”. Що про нього відомо

Українському лідеру показали нову модель баражуючого боєприпасу.

За словами розробників, він може завдавати ударів по об’єктах на оперативно-тактичній глибині у 100+ кілометрів.

Безпілотник, назву якого досі не розголошують, вже зараз використовується на лінії фронту проти російських загарбників.

До прикладу, завдяки йому вдалося успішно атакувати ворожий зенітний ракетний комплекс.

БПЛА має електричний двигун та запускається з катапульти, а Х-подібний фюзеляж забезпечує йому високу маневреність та можливість ураження статичних та рухомих цілей по різним траекторіям. Зокрема, він здатен заходити на ціль під прямим кутом.

Окрім того, наголошується, що на борту безпілотника може встановлюватись бойова частина вагою до 3 кілограмів.

У чому полягає особливість українського “Ланцета”

За словами розробників, його максимальна швидкість не перевищує 180 км/год, тому його основними цілями можуть бути об’єкти, що рухаються повільніше 130 км/год.

Що важливо розуміти, йдеться про ворожі "Орлан-10", Zala та "Ланцети".

Теоретично це можуть бути і зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери.

Що також важливо розуміти, у парі з баражуючим боєприпасом працює дрон-ретранслятор.

Головні завдання останнього — пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрону та контролю наслідків влучання.

Завдяки ретранслятору баражуючий боєприпас здатен працювати на великих відстанях та з хорошим зв’язком.

Усі безпілотники комплексу оснащуються високонадійними модулями шифрованого зв’язку (стандарт AES256), що дозволяє працювати в умовах активного придушення системами РЕБ.

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