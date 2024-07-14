Топкомандувачі НАТО позитивно оцінили українську бойову систему DELTA

Представники НАТО відзначили вдалу роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення сумісності систем України та НАТО.
Головні тези:
- Українська система DELTA демонструє можливість обміну інформацією між державами-союзниками НАТО.
- Інженери української компанії Compass Engineering розробили тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed та передали їх прикордонним вогневим групам.
- Розробка українських бойових систем та тепловізійних пристроїв підтверджує позицію України як потужного інноваційного гравця в оборонній галузі.
Під час розроблення бойової системи DELTA використали інноваційні підходи
Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віцеадмірала Джеффрі В. Хьюза.
Представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо інноваційного підходу під час розроблення бойової системи DELTA та забезпечення сумісності українських систем з НАТО.
В Україні розробили тепловізійний прилад для виявлення шахедів
Інженери української компанії Compass Engineering розробили спеціальні тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed і передали їх прикордонним мобільним вогневим групам.
Про це Державна прикордонна служба повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.
Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує прицілом, що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь.
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