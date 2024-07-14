Топкомандувачі НАТО позитивно оцінили українську бойову систему DELTA
Категорія
Технології
Дата публікації

Топкомандувачі НАТО позитивно оцінили українську бойову систему DELTA

Міністерство оборони України
Міноборони

Представники НАТО відзначили вдалу роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення сумісності систем України та НАТО.

Головні тези:

  • Українська система DELTA демонструє можливість обміну інформацією між державами-союзниками НАТО.
  • Інженери української компанії Compass Engineering розробили тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed та передали їх прикордонним вогневим групам.
  • Розробка українських бойових систем та тепловізійних пристроїв підтверджує позицію України як потужного інноваційного гравця в оборонній галузі.

Під час розроблення бойової системи DELTA використали інноваційні підходи

Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віцеадмірала Джеффрі В. Хьюза.

Представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо інноваційного підходу під час розроблення бойової системи DELTA та забезпечення сумісності українських систем з НАТО.

DELTA довела, що може обмінюватися інформацією між різними державами-союзниками НАТО. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, що генерує дієві рішення для ефективного ведення війни.

Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко

Заступниця Міністра оборони

В Україні розробили тепловізійний прилад для виявлення шахедів

Інженери української компанії Compass Engineering розробили спеціальні тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed і передали їх прикордонним мобільним вогневим групам.

Про це Державна прикордонна служба повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.

Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних ворожих атак, тепер оснащені “очима, які бачать в темряві” та виявляють безпілотники на значній відстані. Це спеціальні тепловізійні прилади, які розробили інженери української компанії Compass Engineering — йдеться у повідомленні.

Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує прицілом, що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські інженери розробили інноваційні набої для знищення ворожих FPV-дронів
дрон
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні розробили аналог російського "Ланцета" — фото
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні розробили тепловізійний прилад для виявлення шахедів — відео
ДПСУ
Шахед

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?