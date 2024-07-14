Топкомандувачі НАТО позитивно оцінили українську бойову систему DELTA

Під час розроблення бойової системи DELTA використали інноваційні підходи

Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віцеадмірала Джеффрі В. Хьюза.

Представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо інноваційного підходу під час розроблення бойової системи DELTA та забезпечення сумісності українських систем з НАТО.

DELTA довела, що може обмінюватися інформацією між різними державами-союзниками НАТО. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, що генерує дієві рішення для ефективного ведення війни. Катерина Черногоренко Заступниця Міністра оборони

В Україні розробили тепловізійний прилад для виявлення шахедів

Інженери української компанії Compass Engineering розробили спеціальні тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed і передали їх прикордонним мобільним вогневим групам.

Про це Державна прикордонна служба повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.

Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних ворожих атак, тепер оснащені “очима, які бачать в темряві” та виявляють безпілотники на значній відстані. Це спеціальні тепловізійні прилади, які розробили інженери української компанії Compass Engineering — йдеться у повідомленні. Поширити

Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує прицілом, що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь.