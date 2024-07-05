В Україні розробили тепловізійний прилад для виявлення шахедів — відео

Інженери української компанії Compass Engineering розробили спеціальні тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed і передали їх прикордонним мобільним вогневим групам.

Українські інженери винайшли тепловізійний прилад для виявлення дронів

Про це Державна прикордонна служба повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.

Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних ворожих атак, тепер оснащені “очима, які бачать в темряві” та виявляють безпілотники на значній відстані. Це спеціальні тепловізійні прилади, які розробили інженери української компанії Compass Engineering. Поширити

Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує прицілом, що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь.

Що відомо про дрон-камікадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, яка є однією з найбільших міжнародних оборонних виставок, був продемонстрований український дрон-камікадзе, який має експортну назву (анлглійською) Mace, який доволі часто називають аналогом "Ланцета". Це пов'язано, як із задачами, які має виконувати цей дрон, так і аеродинамічним рішенням із Х-подібним оперенням.

Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська — "Булава".

Й відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона — комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.