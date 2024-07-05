В Україні розробили тепловізійний прилад для виявлення шахедів — відео

Інженери української компанії Compass Engineering розробили спеціальні тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed і передали їх прикордонним мобільним вогневим групам.
Головні тези:
- Українська компанія Compass Engineering розробила тепловізійні прилади для виявлення дронів типу Shahed.
- Тепер прикордонні мобільні вогневі групи оснащені спеціальними тепловізійними приладами для виявлення безпілотників на значній відстані.
- На виставці Eurosatory 2024 був представлений український дрон-камікадзе Mace, також відомий під назвою Булава.
- Дрон Mace має загальну злітну вагу у 11 кг та поєднує кумулятивну, пробивну та термобаричну бойову частину.
- Інноваційні розробки українських інженерів в області військових технологій важливі для забезпечення безпеки в країні.
Українські інженери винайшли тепловізійний прилад для виявлення дронів
Про це Державна прикордонна служба повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео.
Тепловізійний об’єктив, встановлений між кулеметами, слугує прицілом, що дозволяє вночі бачити на екрані об’єкти та вести по них прицільний вогонь.
Що відомо про дрон-камікадзе "Булава"
На Eurosatory 2024, яка є однією з найбільших міжнародних оборонних виставок, був продемонстрований український дрон-камікадзе, який має експортну назву (анлглійською) Mace, який доволі часто називають аналогом "Ланцета". Це пов'язано, як із задачами, які має виконувати цей дрон, так і аеродинамічним рішенням із Х-подібним оперенням.
Сам дрон представлений компанією UAC на стенді Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). Щодо назви, то у брошурі він названий Mace, але напис на крилах прямо говорить, що його оригінальна назва саме українська — "Булава".
Й відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису, Mace має загальну злітну вагу у 11 кг, з яких на бойову частину припадає 3,6 кг. Бойова частина дрона — комбінована і поєднує у собі кумулятивну, пробивну та термобаричну.
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