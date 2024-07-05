В Украине разработали тепловизионный прибор для обнаружения шахедов — видео

Инженеры украинской компании Compass Engineering разработали специальные тепловизионные приборы для обнаружения дронов типа Shahed и передали их пограничным мобильным огневым группам.

Украинские инженеры изобрели тепловизионный прибор для обнаружения дронов

Об этом Государственная пограничная служба сообщила в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

Пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных вражеских атак, теперь оснащены глазами, которые видят в темноте и обнаруживают беспилотники на значительном расстоянии. Это специальные тепловизионные приборы, разработанные инженерами украинской компании Compass Engineering. Поделиться

Тепловизионный объектив, установленный между пулеметами, служит прицелом, позволяющим ночью видеть на экране объекты и вести по ним прицельный огонь.

Что известно о дроне-камикадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, которая является одной из крупнейших международных оборонных выставок, был продемонстрирован украинский дрон-камикадзе, который имеет экспортное название Mace, который часто называют аналогом "Ланцета". Это связано как с задачами, которые должен выполнять этот дрон, так и с аэродинамическим решением с Х-образным оперением.

Сам дрон представлен компанией UAC на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Что касается названия, то в брошюре он назван Mace, но надпись на крыльях прямо говорит, что его оригинальное название именно украинское — "Булава".

И согласно опубликованным характеристикам и краткому описанию, Mace имеет общий взлетный вес в 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона — комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую.