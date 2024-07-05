В Украине разработали тепловизионный прибор для обнаружения шахедов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине разработали тепловизионный прибор для обнаружения шахедов — видео

ГПСУ
Шахед
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Инженеры украинской компании Compass Engineering разработали специальные тепловизионные приборы для обнаружения дронов типа Shahed и передали их пограничным мобильным огневым группам.

Главные тезисы

  • Украинские инженеры Compass Engineering разработали тепловизионные приборы для выявления дронов типа Shahed.
  • Пограничные мобильные огневые группы теперь оборудованы специальными приборами, обнаруживающими беспилотники на больших расстояниях.
  • На выставке Eurosatory-2024 был продемонстрирован украинский дрон-камикадзе Mace, известный также как Булава, с общим взлетным весом в 11 кг и с комбинированной боевой частью.
  • Инновационные разработки украинских инженеров в области военных технологий играют важную роль в обеспечении безопасности страны.
  • Тепловизионный прибор, созданный для обнаружения дронов, позволяет пограничным группам видеть в темноте и принимать меры по обезвреживанию угрозы.

Украинские инженеры изобрели тепловизионный прибор для обнаружения дронов

Об этом Государственная пограничная служба сообщила в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

Пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных вражеских атак, теперь оснащены глазами, которые видят в темноте и обнаруживают беспилотники на значительном расстоянии. Это специальные тепловизионные приборы, разработанные инженерами украинской компании Compass Engineering.

Тепловизионный объектив, установленный между пулеметами, служит прицелом, позволяющим ночью видеть на экране объекты и вести по ним прицельный огонь.

Что известно о дроне-камикадзе "Булава"

На Eurosatory 2024, которая является одной из крупнейших международных оборонных выставок, был продемонстрирован украинский дрон-камикадзе, который имеет экспортное название Mace, который часто называют аналогом "Ланцета". Это связано как с задачами, которые должен выполнять этот дрон, так и с аэродинамическим решением с Х-образным оперением.

Сам дрон представлен компанией UAC на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). Что касается названия, то в брошюре он назван Mace, но надпись на крыльях прямо говорит, что его оригинальное название именно украинское — "Булава".

И согласно опубликованным характеристикам и краткому описанию, Mace имеет общий взлетный вес в 11 кг, из которых на боевую часть приходится 3,6 кг. Боевая часть дрона — комбинированная и сочетает в себе кумулятивную, пробивную и термобарическую.

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