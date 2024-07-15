Украина и НАТО утвердили Стратегический обзор оборонных закупок. Что он включает

Украина и Альянс утвердили Стратегический обзор оборонных закупок. Теперь оборонные закупки Украины будут происходить в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками.

Что включает Стратегический обзор оборонных закупок

Отмечается, что Стратегический обзор оборонных закупок содержит 21 рекомендацию по повышению эффективности обеспечения Вооруженных сил Украины как во время военного положения, так и в мирное время.

В частности, они включают:

обеспечение взаимосовместимости оборонных закупок Украины и НАТО;

развитие долгосрочного планирования в закупках;

усовершенствование процедур заключения прямых соглашений и организации конкурсных закупок;

нормирование уровня секретности оборонных закупок.

Основной ценностью Стратегического обзора закупок является то, что он имеет четкие сроки реализации, а значит позволит и украинскому обществу, и международным партнерам отслеживать успешность евроатлантического развития Украины, — рассказал директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский Поделиться

Также в обзоре указана ведущая роль парламента в вопросах гражданского демократического контроля и механизма lessons-learned. В то же время, рекомендации имеют двустороннюю природу сотрудничества — партнеры из стран НАТО также будут изучать уникальный украинский опыт организации закупок и логистики в условиях войны.

Сотрудничество Украины и НАТО

Недавно во время саммита в Вашингтоне страны-члены НАТО приняли решение о создании новой структуры для координации помощи Украине.