НАТО назначило старшего представителя в Украине
Категория
Украина
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НАТО назначило старшего представителя в Украине

НАТО
НАТО назначило старшего представителя в Украине
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине.

Главные тезисы

 

  • Ожидается, что он начнет работу в сентябре в Киеве и будет координировать реформы и военную помощь для Украины.
  • На саммите НАТО было принято решение о помощи Украине на 40 миллиардов евро до 2025 года, половина суммы покроется США.
  • Несколько стран передадут Украине системы ПВО, включая Патриот и NASAMS.
  • Члены НАТО заявили о поддержке Украины на пути к членству в Альянсе, но конкретных рамок по членству пока нет.

Что известно о спецпредставителе НАТО в Украине

Патрик Тернер ранее в разное время был помощником генсека НАТО по операциям, оборонной политике и планированию, а также занимал ряд высших государственных должностей в Великобритании.

Ожидается, что Тернер начнет выполнять свои обязанности уже в сентябре этого года в Киеве.

Патрик Тернер привносит годы лидерства и своего опыта на этот пост. Как преданный государственный служащий, он имеет значительный опыт достижения результатов. Я уверен, что он отлично сыграет эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине, — заявил Столтенберг.

О том, что в Украине появится старший представитель НАТО, стало известно по итогам 75-го саммита Альянса, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Старший представитель НАТО в Украине поможет в работе над реформами и необходимыми для вступления в Альянс изменениями. Он будет отчитываться о прогрессе Украины в Брюссель, а также о новом командовании в Висбадене (NSATU) — его создают, чтобы координировать поставки военной техники Украине и подготовку украинских войск.

Что известно о нынешнем саммите НАТО

Кроме членов Альянса, на мероприятие пригласили министров иностранных дел 35 стран-партнеров, не входящих в НАТО. Среди известных участников — главы МИД Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. На саммите присутствовала и Украина.

По итогам саммита члены НАТО заявили о «конкретном» прогрессе Украины в реформах. Блок назвал необратимым присоединение Украины к Альянсу и заверил в поддержке на пути евроатлантической интеграции. Принятые на саммите решения являются «мостом» к членству Украины в блоке. Никаких конкретных рамок по членству в итоговой декларации нет.

Также члены НАТО согласовали план помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году — блок взял на себя обязательства. Половину этой суммы покроют США, а другую половину — союзники. Деньги пойдут на военную помощь, сопутствующие заказы и товары, а также на обучение.

Кроме того, несколько стран по итогам саммита решили передать Украине дополнительные ПВО: две батареи Patriot передадут Германия и Румыния, одну — Нидерланды вместе с партнерами, еще одну — Штаты. Италия предоставит систему SAMP-T. США и союзники передадут в ближайшие месяцы NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard.

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