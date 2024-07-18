Місія НАТО з координації допомоги Україні — відомі терміни початку роботи

Нова структура НАТО, яка координуватиме постачання зброї та тренування українських збройних сил з німецького Вісбадена, розпочне свою роботу вже у вересні.

Місія НАТО з координації допомоги Україні налічуватиме 700 осіб

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Глави держав і урядів країн НАТО ухвалили рішення про місію під час саміті у Вашингтоні. Минулого тижня структура формально розпочала роботу.

Я радий оголосити, що командування почне діяти у вересні. Місія налічуватиме 700 людей на чолі з тризірковим генералом. Воно надаватиме підтримку та допомогу Україні у сфері безпеки, а також координуватиме зусилля союзників по НАТО. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

На додаток до штаб-квартири НАТО у Вісбадені, у нової структури будуть також філії в Польщі, Румунії і Словаччині, а також група в Монсі у Бельгії, де базується головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

У НАТО призначили старшого представника в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником в Україні.

Патрік Тернер раніше в різний час він був помічником генсека НАТО з питань операцій, оборонної політики та планування, а також обіймав низку вищих державних посад у Великій Британії.

Очікується, що Тернер почне виконувати свої обовʼязки вже в вересні цього року в Києві.

Патрік Тернер привносить роки лідерства та свого досвіду на цю посаду. Як відданий державний службовець, він має значний досвід у досягненні результатів. Я впевнений, що він відмінно виконає цю важливу роль, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні, — заявив Столтенберг. Поширити

Про те, що в Україні зʼявиться старший представник НАТО, стало відомо з підсумків 75 саміту Альянсу, який проходив у Вашингтоні з 9 до 11 липня.