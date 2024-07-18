Місія НАТО з координації допомоги Україні — відомі терміни початку роботи

Нова структура НАТО, яка координуватиме постачання зброї та тренування українських збройних сил з німецького Вісбадена, розпочне свою роботу вже у вересні.
Головні тези:
- Створена місія НАТО координуватиме допомогу та підтримку Україні у сфері безпеки з вересня цього року.
- Нова структура місії налічуватиме 700 осіб на чолі з тризірковим генералом.
- Патрік Тернер призначений старшим представником НАТО в Україні і почне виконувати обов'язки в Києві вже в вересні.
- Згідно зі заявою генерального секретаря НАТО, Патрік Тернер має значний досвід у досягненні результатів і відмінно впорається з посадою.
Місія НАТО з координації допомоги Україні налічуватиме 700 осіб
Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.
Глави держав і урядів країн НАТО ухвалили рішення про місію під час саміті у Вашингтоні. Минулого тижня структура формально розпочала роботу.
На додаток до штаб-квартири НАТО у Вісбадені, у нової структури будуть також філії в Польщі, Румунії і Словаччині, а також група в Монсі у Бельгії, де базується головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.
У НАТО призначили старшого представника в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником в Україні.
Патрік Тернер раніше в різний час він був помічником генсека НАТО з питань операцій, оборонної політики та планування, а також обіймав низку вищих державних посад у Великій Британії.
Очікується, що Тернер почне виконувати свої обовʼязки вже в вересні цього року в Києві.
Про те, що в Україні зʼявиться старший представник НАТО, стало відомо з підсумків 75 саміту Альянсу, який проходив у Вашингтоні з 9 до 11 липня.
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