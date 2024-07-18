Миссия НАТО по координации помощи Украине — известные сроки начала работы

Новая структура НАТО, которая будет координировать поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил из немецкого Висбадена, начнет свою работу уже в сентябре.
Главные тезисы
- Миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работу уже в сентябре, координируя поддержку в сфере безопасности.
- Структура миссии насчитывает 700 человек с трехзвездным генералом Патриком Тернером на руководящей позиции.
- Патрик Тернер, назначенный старшим представителем НАТО в Украине, обладает обширным опытом и навыками для выполнения своих обязанностей.
Миссия НАТО по координации помощи Украине будет насчитывать 700 человек
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.
Главы государств и правительств стран НАТО приняли решение о миссии на саммите в Вашингтоне. На прошлой неделе структура формально приступила к работе.
В дополнение к штаб-квартире НАТО в Висбадене, в новой структуре будут также филиалы в Польше, Румынии и Словакии, а также группа в Монсе в Бельгии, где базируется главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
В НАТО назначили старшего представителя в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине.
Патрик Тернер ранее в разное время был помощником генсека НАТО по операциям, оборонной политике и планированию, а также занимал ряд высших государственных должностей в Великобритании.
Ожидается, что Тернер начнет выполнять свои обязанности уже в сентябре этого года в Киеве.
О том, что в Украине появится старший представитель НАТО, стало известно по итогам 75-го саммита Альянса, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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