Миссия НАТО по координации помощи Украине — известные сроки начала работы

Новая структура НАТО, которая будет координировать поставки оружия и тренировки украинских вооруженных сил из немецкого Висбадена, начнет свою работу уже в сентябре.

Миссия НАТО по координации помощи Украине будет насчитывать 700 человек

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Главы государств и правительств стран НАТО приняли решение о миссии на саммите в Вашингтоне. На прошлой неделе структура формально приступила к работе.

Я рад объявить, что командование начнет действовать в сентябре. Миссия будет насчитывать 700 человек во главе с трехзвездным генералом. Оно будет оказывать поддержку и помощь Украине в сфере безопасности, а также координировать усилия союзников по НАТО. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

В дополнение к штаб-квартире НАТО в Висбадене, в новой структуре будут также филиалы в Польше, Румынии и Словакии, а также группа в Монсе в Бельгии, где базируется главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

В НАТО назначили старшего представителя в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении Патрика Тернера старшим представителем в Украине.

Патрик Тернер ранее в разное время был помощником генсека НАТО по операциям, оборонной политике и планированию, а также занимал ряд высших государственных должностей в Великобритании.

Ожидается, что Тернер начнет выполнять свои обязанности уже в сентябре этого года в Киеве.

Патрик Тернер привносит годы лидерства и своего опыта на этот пост. Как преданный государственный служащий, он имеет значительный опыт достижения результатов. Я уверен, что он отлично сыграет эту важную роль, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине, — заявил Столтенберг. Поделиться

О том, что в Украине появится старший представитель НАТО, стало известно по итогам 75-го саммита Альянса, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля.