Генерал НАТО Каволи похвалил ВСУ и назвал одно из главных преимуществ Украины

Вооруженные силы Украины имеют отличную стратегию ведения войны против России. Такое мнение высказал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В НАТО заявляют об существенных успехах ВСУ на поле боя

Как отмечает Каволи, дальнейшее развитие войны напрямую будет зависеть от способности "генерировать силу".

Прежде всего, речь идет о том, какой из сторон удастся накопить "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока сохраняется окно возможностей".

Генерал НАТО обращает внимание на то, что на сегодняшний день воины ВСУ генерируют такую силу и научились успешно выстраивать свою стратегию.

В последние несколько месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому я считаю, что у них отличная стратегия. Это всего лишь вопрос продолжения ее реализации. Кристофер Каволи Главнокомандующий объединенными силами НАТО

Каволи также подчеркнул, что главная часть "генерации силы" для ВСУ сейчас зависит от стран ЕС и НАТО.

Поэтому союзники Киева должны сосредоточиться на накоплении и производстве достаточного количества техники и оружия.

Видео боев ВСУ против армии РФ на Покровском направлении:

Что будет после победы Украины в войне

Генерал НАТО в очередной раз напомнил, что "результат боевых действий в Украине жизненно важен для будущего европейской и мировой безопасности".

Кроме того, Каволи посоветовал не "питать никаких иллюзий" относительно быстрого завершения войны РФ против Украины.

По его убеждению, проблемы с Россией никуда не исчезнут, даже когда ВСУ разгромят оккупантов на поле боя.