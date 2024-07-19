Генерал НАТО Каволи похвалил ВСУ и назвал одно из главных преимуществ Украины

Вооруженные силы Украины имеют отличную стратегию ведения войны против России. Такое мнение высказал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
Главные тезисы
- Главнокомандующий НАТО в Европе утверждает, что успех украинских воинов на поле боя напрямую зависит от их способности генерировать силу быстрее противника.
- Украинцы сосредоточены на защите восточных территорий и успешно препятствуют России использовать Крым и юг Украины для нападения, что подтверждает качество и эффективность их стратегии.
- Генерал Каволи подчеркнул важность содействия со стороны стран Евросоюза и НАТО в накоплении и производстве необходимоЙ техники и оружия для ВСУ.
В НАТО заявляют об существенных успехах ВСУ на поле боя
Как отмечает Каволи, дальнейшее развитие войны напрямую будет зависеть от способности "генерировать силу".
Прежде всего, речь идет о том, какой из сторон удастся накопить "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока сохраняется окно возможностей".
Генерал НАТО обращает внимание на то, что на сегодняшний день воины ВСУ генерируют такую силу и научились успешно выстраивать свою стратегию.
Каволи также подчеркнул, что главная часть "генерации силы" для ВСУ сейчас зависит от стран ЕС и НАТО.
Поэтому союзники Киева должны сосредоточиться на накоплении и производстве достаточного количества техники и оружия.
Видео боев ВСУ против армии РФ на Покровском направлении:
Что будет после победы Украины в войне
Генерал НАТО в очередной раз напомнил, что "результат боевых действий в Украине жизненно важен для будущего европейской и мировой безопасности".
Кроме того, Каволи посоветовал не "питать никаких иллюзий" относительно быстрого завершения войны РФ против Украины.
По его убеждению, проблемы с Россией никуда не исчезнут, даже когда ВСУ разгромят оккупантов на поле боя.
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