Уже за 5-8 років армія РФ може розпочати вторгнення на територію НАТО. Про це попередив генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр.
Головні тези:
- Російська армія націлюється на Захід та виробляє велику кількість додаткових танків щороку.
- Анджей Дуда підкреслює необхідність підвищення рівня оборонних витрат країн-членів Альянсу для запобігання можливому нападу Росії.
- НАТО повинен бути готовий до можливого вторгнення Росії вже у найближчі роки та удосконалювати свої оборонні стратегії.
Війна Росії проти Альянсу є цілком ймовірною
За словами генерала, станом на сьогодні він дійсно фіксує нарощування військової потужності країною-агресоркою, пише n-tv.
Не можна також ігнорувати той факт, що "російська армія орієнтується на Захід".
Як зазначає Карстен Броєр, його новий прогноз ґрунтується на власному аналізі, даних від розвідки Німеччини, а також збройних сил Берліна.
Окрім того, генерал наголосив, що завжди звертає увагу на те, що говорить нелегітимний президент РФ Володимир Путін.
Він також додав, що російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків.
На цьому тлі важливо розуміти, що 5 найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості.
Дуда також попередив про можливе вторгнення РФ на територію НАТО
На переконання польського лідера Анджея Дуди, це може статися уже у 2026-27 роках.
Саме тому він наполегливо закликав країни-члени Альянсу збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн з 2 до 3 відсотків ВВП.
За словами президента Польщі, наразі це “питання здорового глузду”.
Окрім того, Анджей Дуда вкотре закликав Штати продовжувати підтримувати Україну, оскільки її поразка може стати трагедією для всього світу.
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