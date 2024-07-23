Коли Росія може напасти на НАТО. Генерал Броєр озвучив новий прогноз

Уже за 5-8 років армія РФ може розпочати вторгнення на територію НАТО. Про це попередив генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр.

Війна Росії проти Альянсу є цілком ймовірною

За словами генерала, станом на сьогодні він дійсно фіксує нарощування військової потужності країною-агресоркою, пише n-tv.

Не можна також ігнорувати той факт, що "російська армія орієнтується на Захід".

Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою і особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО. Карстен Броєр Генеральний інспектор збройних сил Німеччини

Як зазначає Карстен Броєр, його новий прогноз ґрунтується на власному аналізі, даних від розвідки Німеччини, а також збройних сил Берліна.

Окрім того, генерал наголосив, що завжди звертає увагу на те, що говорить нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Він також додав, що російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків.

На цьому тлі важливо розуміти, що 5 найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості.

Дуда також попередив про можливе вторгнення РФ на територію НАТО

На переконання польського лідера Анджея Дуди, це може статися уже у 2026-27 роках.

Саме тому він наполегливо закликав країни-члени Альянсу збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн з 2 до 3 відсотків ВВП.

За словами президента Польщі, наразі це “питання здорового глузду”.

З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь німецьких експертів, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО. Анджей Дуда Президент Польщі

Окрім того, Анджей Дуда вкотре закликав Штати продовжувати підтримувати Україну, оскільки її поразка може стати трагедією для всього світу.