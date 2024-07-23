Когда Россия может напасть на НАТО. Генерал Бройер озвучил новый прогноз
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Россия может напасть на НАТО. Генерал Бройер озвучил новый прогноз

Карстен Бройер
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Источник:  online.ua

Уже через 5-8 лет армия РФ может начать вторжение на территорию НАТО. Об этом предупредил генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер.

Главные тезисы

  • Российская армия нацеливается на Запад и производит большое количество дополнительных танков каждый год.
  • Анджей Дуда подчеркивает необходимость повышения уровня оборонных расходов стран-членов Альянса для предотвращения возможного нападения России.
  • НАТО должно быть готово к возможному вторжению России уже в ближайшие годы и совершенствовать свои оборонные стратегии.

Война России против Альянса вполне возможна

По словам генерала, по состоянию на сегодняшний день он действительно фиксирует наращивание военной мощи страной-агрессоркой, пишет n-tv.

Нельзя также игнорировать тот факт, что "российская армия ориентируется на Запад".

Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы совершить нападение на территорию НАТО.

Карстен Бройер

Карстен Бройер

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии

Как отмечает Карстен Бройер, его новый прогноз основывается на собственном анализе, данных от разведки Германии, а также вооруженных сил союзников.

Кроме того, генерал подчеркнул, что всегда обращает внимание на то, что говорит нелегитимный президент РФ Владимир Путин.

Он также добавил, что российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков.

На этом фоне важно понимать, что пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину от этого количества.

Дуда также предупредил о возможном вторжении РФ на территорию НАТО

По мнению польского лидера Анджея Дуды, это может произойти уже в 2026-27 годах.

Именно поэтому он настоятельно призвал страны-члены Альянса увеличить необходимый порог оборонных расходов стран с 2 до 3 % ВВП.

По словам президента Польши, сейчас это "вопрос здравого смысла".

Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому возможно уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), что сможет напасть на НАТО.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

Кроме того, Анджей Дуда еще раз призвал Штаты продолжать поддерживать Украину, поскольку ее поражение может стать трагедией для всего мира.

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