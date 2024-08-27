Столтенберг екстрено скликає засідання Ради Україна-НАТО

28 серпня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг терміново скличе засідання Ради Україна-НАТО. Таким чином він відреагує на прохання команди українського лідера Володимира Зеленського.

Що будуть обговорювати під час засідання Ради Україна-НАТО

З заявою з цього приводу виступила речниця генсека Фара Дахлалла.

Вона офіційно підтвердила, що засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня буде проходити на рівні постійних представників.

Як зазначила Фара Дахлалла, очільник Міністерства оборони України Рустем Умеров має намір поінформувати членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах.

Окрім того, речниця Єнса Столтенберга додала, що засідання відбудеться після "хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі".

Члени НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України, — наголосила Фара Дахлалла. Поширити

Росія суттєво посилила терор проти України

Як уже згадувалося раніше, 26 серпня країна-агресорка РФ здійснила наймасованіший комбінований удар по мирних українських містах та селах.

Російські загарбники випустили по Україні 236 засобів повітряного нападу, жертвами якого стали цивільні у різних куточках країни.

Українській ППО вдалося знищити 102 ракети та 99 ударних дронів ворога.

Варто зазначити, що вночі 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.