Столтенберг екстрено скликає засідання Ради Україна-НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Столтенберг екстрено скликає засідання Ради Україна-НАТО

Столтенберг та Зеленський
Джерело:  Reuters

28 серпня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг терміново скличе засідання Ради Україна-НАТО. Таким чином він відреагує на прохання команди українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • На засіданні обговорюватимуться пріоритетні потреби українських сил на тлі посилення російського терору.
  • Жозеп Боррель вимагає скасувати всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.

Що будуть обговорювати під час засідання Ради Україна-НАТО

З заявою з цього приводу виступила речниця генсека Фара Дахлалла.

Вона офіційно підтвердила, що засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня буде проходити на рівні постійних представників.

Як зазначила Фара Дахлалла, очільник Міністерства оборони України Рустем Умеров має намір поінформувати членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах.

Окрім того, речниця Єнса Столтенберга додала, що засідання відбудеться після "хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі".

Члени НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України, — наголосила Фара Дахлалла.

Росія суттєво посилила терор проти України

Як уже згадувалося раніше, 26 серпня країна-агресорка РФ здійснила наймасованіший комбінований удар по мирних українських містах та селах.

Російські загарбники випустили по Україні 236 засобів повітряного нападу, жертвами якого стали цивільні у різних куточках країни.

Українській ППО вдалося знищити 102 ракети та 99 ударних дронів ворога.

Варто зазначити, що вночі 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

На тлі посилення терору з боку Росії шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна першою отримала від США передові РЕБ для F-16
Український F-16
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Укренерго заявило про пом'якшення графіків відключень світла 28 серпня
Енергосистема України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар Росії по готелю у Кривому Розі — зросла кількість загиблих
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Атака РФ на Кривий Ріг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?