Столтенберг экстренно созывает заседание Совета Украина-НАТО

28 августа генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг срочно созовет заседание Совета Украина-НАТО. Таким образом он отреагирует на просьбу команды украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- На заседании будут обсуждаться приоритетные потребности украинских сил на фоне ужесточения российского террора.
- Жозеп Боррель потребовал отменить все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.
Что будут обсуждать во время заседания Совета Украина-НАТО
С заявлением по этому поводу выступила спикер генсека Фара Дахлалла.
Она официально подтвердила, что заседание Совета Украина-НАТО 28 августа будет проходить на уровне постоянных представителей.
Как отметила Фара Дахлалла, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров намерен проинформировать членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах.
Кроме того, спикер Енса Столтенберга добавила, что заседание состоится после "волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре".
Россия существенно усилила террор против Украины
Как уже упоминалось ранее, 26 августа страна-агрессорка РФ нанесла самый массированный комбинированный удар по мирным украинским городам и селам.
Российские захватчики выпустили по Украине 236 средств воздушного нападения, жертвами которого стали гражданские в разных уголках страны.
Украинской ПВО удалось уничтожить 102 ракеты и 99 ударных дронов врага.
Стоит отметить, что ночью 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами разных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.
На фоне ужесточения террора со стороны России шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.
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