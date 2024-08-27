Столтенберг экстренно созывает заседание Совета Украина-НАТО

28 августа генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг срочно созовет заседание Совета Украина-НАТО. Таким образом он отреагирует на просьбу команды украинского лидера Владимира Зеленского.

Что будут обсуждать во время заседания Совета Украина-НАТО

С заявлением по этому поводу выступила спикер генсека Фара Дахлалла.

Она официально подтвердила, что заседание Совета Украина-НАТО 28 августа будет проходить на уровне постоянных представителей.

Как отметила Фара Дахлалла, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров намерен проинформировать членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах.

Кроме того, спикер Енса Столтенберга добавила, что заседание состоится после "волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре".

Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины, — подчеркнула Фара Дахлалла. Поделиться

Россия существенно усилила террор против Украины

Как уже упоминалось ранее, 26 августа страна-агрессорка РФ нанесла самый массированный комбинированный удар по мирным украинским городам и селам.

Российские захватчики выпустили по Украине 236 средств воздушного нападения, жертвами которого стали гражданские в разных уголках страны.

Украинской ПВО удалось уничтожить 102 ракеты и 99 ударных дронов врага.

Стоит отметить, что ночью 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами разных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.