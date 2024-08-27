США передали Украине передовые РЭБ для истребителей F-16 раньше других стран-членов НАТО.
Главные тезисы
- Украина стала первой страной, которой США передали передовые РЭБ для истребителей F-16, что позволит эффективно противодействовать системам оккупационной армии РФ.
- Сотрудничество с специалистами из Дании и Норвегии позволило передать Украине новейшие радиоэлектронные системы, в том числе контейнер ECIPS/CJS, разработанный Leonardo и Terma.
- Передача передовых РЭБ от США украинским F-16 обеспечит информацией для улучшения систем не только в Украине, но и в других странах-членах НАТО.
- Работа по адаптации радиоэлектронных боевых систем для украинских F-16 была сложной, так как требовала перепрограммирования и взаимодействия с нестандартным оборудованием.
- Презентация украинских F-16 с новейшими РЭБ подчеркнула важность таких технологий в современной военной обороне, улучшая возможности страны в реальных боевых условиях.
Украина раньше стран НАТО получила от США передовые РЭБ для F-16
По информации прессслужбы подразделения Воздушных сил США, занимавшегося модернизацией истребителей F-16 для Украины, они сотрудничали с коллегами из Дании и Норвегии для поддержки передачи F-16 Украине.
В подразделении отметили, что РЭС для украинских F-16 требовали перепрограммирования для эффективного противодействия системам оккупационной армии РФ.
Подчеркивается, что это была достаточно сложная работа, ведь она проводилась с системами оборудования, не находящимися на вооружении американских военных.
Важную роль играли и сроки, привязанные к дате передачи истребителей Украине.
В подразделе добавили, что Воздушные силы США и дальше будут получать от Украины информацию об использовании нового РЭБ в реальном бою.
В дальнейшем это позволит вносить обновление в работу систем, при этом не только для Украины, но и для США и других членов НАТО.
Что известно о новейших РЭБ на украинских F-16
Во время презентации первых украинских F-16 на них был замечен контейнер ECIPS/CJS, разработчиком которого являются итальянская компания Leonardo и датская Terma.
Обычно в таких контейнерах находится цифровая станция РЭС, предназначенная для создания помех для РЛС зенитных комплексов и самолетов.
ECIPS/CJS является новейшей разработкой и по состоянию на 2021 год он проходил испытание. Именно поэтому их наличие на переданных Украине истребителях неожиданно.
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