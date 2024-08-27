Украина первой получила от США передовые РЭБ для F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Украина первой получила от США передовые РЭБ для F-16

Украинский F-16
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Источник:  Армия США

США передали Украине передовые РЭБ для истребителей F-16 раньше других стран-членов НАТО.

Главные тезисы

  • Украина стала первой страной, которой США передали передовые РЭБ для истребителей F-16, что позволит эффективно противодействовать системам оккупационной армии РФ.
  • Сотрудничество с специалистами из Дании и Норвегии позволило передать Украине новейшие радиоэлектронные системы, в том числе контейнер ECIPS/CJS, разработанный Leonardo и Terma.
  • Передача передовых РЭБ от США украинским F-16 обеспечит информацией для улучшения систем не только в Украине, но и в других странах-членах НАТО.
  • Работа по адаптации радиоэлектронных боевых систем для украинских F-16 была сложной, так как требовала перепрограммирования и взаимодействия с нестандартным оборудованием.
  • Презентация украинских F-16 с новейшими РЭБ подчеркнула важность таких технологий в современной военной обороне, улучшая возможности страны в реальных боевых условиях.

Украина раньше стран НАТО получила от США передовые РЭБ для F-16

По информации прессслужбы подразделения Воздушных сил США, занимавшегося модернизацией истребителей F-16 для Украины, они сотрудничали с коллегами из Дании и Норвегии для поддержки передачи F-16 Украине.

В подразделении отметили, что РЭС для украинских F-16 требовали перепрограммирования для эффективного противодействия системам оккупационной армии РФ.

Подчеркивается, что это была достаточно сложная работа, ведь она проводилась с системами оборудования, не находящимися на вооружении американских военных.

Украина первой получила от США передовые РЭБ для F-16
Украинские F-16

Важную роль играли и сроки, привязанные к дате передачи истребителей Украине.

В подразделе добавили, что Воздушные силы США и дальше будут получать от Украины информацию об использовании нового РЭБ в реальном бою.

В дальнейшем это позволит вносить обновление в работу систем, при этом не только для Украины, но и для США и других членов НАТО.

Что известно о новейших РЭБ на украинских F-16

Во время презентации первых украинских F-16 на них был замечен контейнер ECIPS/CJS, разработчиком которого являются итальянская компания Leonardo и датская Terma.

Обычно в таких контейнерах находится цифровая станция РЭС, предназначенная для создания помех для РЛС зенитных комплексов и самолетов.

ECIPS/CJS является новейшей разработкой и по состоянию на 2021 год он проходил испытание. Именно поэтому их наличие на переданных Украине истребителях неожиданно.

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