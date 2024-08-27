Украина привлекала F-16 для отражения самой масштабной атаки РФ 26 августа

Истребители F-16, предоставленные западными партнерами, были задействованы в отражении массированной комбинированной воздушной атаки России на Украину 26 августа и успешно уничтожали вражеские ракеты и дроны. П
Главные тезисы
- Истребители F-16 помогли отразить массированный удар России на Украину 26 августа
- Президент Украины выразил благодарность западным партнерам за предоставленные F-16 и отметил их эффективность
- Массированный комбинированный удар РФ включал использование ракет различных типов и боевых дронов
- В результате атаки российских войск погибли семь человек, более 40 человек получили ранения
Истребители F-16 помогали отбивать самый массированный российский удар по Украине
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.
Что известно о массированном ударе РФ по Украине 26 августа
В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.
Об этом сообщил командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей — РФ;
6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей — РФ. и из Крыма;
77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;
28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;
3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. — рф.;
10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;
109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.
В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;
1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
1 крылатую ракету Х-22;
99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;
99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две пересекли государственную границу с республикой Беларусь.
В результате массированной воздушной атаки российских войск 26 августа погибли семь человек. Еще 47 граждан получили травмы и ранения, среди них четверо детей.
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