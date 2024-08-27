Украина привлекала F-16 для отражения самой масштабной атаки РФ 26 августа

Истребители F-16, предоставленные западными партнерами, были задействованы в отражении массированной комбинированной воздушной атаки России на Украину 26 августа и успешно уничтожали вражеские ракеты и дроны. П

Истребители F-16 помогали отбивать самый массированный российский удар по Украине

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.

F-16 дали очень хороший результат. В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов. Владимир Зеленский Президент Украины

Что известно о массированном ударе РФ по Украине 26 августа

В ночь на 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Об этом сообщил командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей — РФ;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей — РФ. и из Крыма;

77 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;

28 крылатых ракет «Калибр» из надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. — рф.;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;

109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» — районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

В результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель — 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, несколько единиц БПЛА локационно потеряны на территории Украины, еще две пересекли государственную границу с республикой Беларусь.