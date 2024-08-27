Україна залучала F-16 для відбиття наймасштабнішої атаки РФ 26 серпня
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна залучала F-16 для відбиття наймасштабнішої атаки РФ 26 серпня

Офіс Президента України
Україна залучала F-16 для відбиття наймасштабнішої атаки РФ 26 серпня

Винищувачі F-16, надані західними партнерами, були задіяні у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки Росії на Україну 26 серпня та успішно знищували ворожі ракети і дрони. П

Головні тези:

  • Винищувачі F-16 від західних партнерів взяли участь у відбитті масштабної атаки РФ на Україну 26 серпня.
  • Загалом у результаті атаки російських військ загинули семеро людей, а ще 47 отримали поранення.
  • Російські окупанти застосували ракети різних типів, включаючи ракети повітряного, наземного та морського базування.
  • У рамках цієї атаки виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував за допомогу та зазначив, що необхідно ще тренувати пілотів для більшої ефективності в таких ситуаціях.

Винищувачі F-16 допомагали відбивати наймасованіший російський удар по Україні

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

F-16 дали дуже хороший результат. В рамках цієї величезної атаки ми з допомогою F-16 збили деякі ракети і дрони. І дякуємо партнерам за те, що надали нам F-16. Звісно, цього не досить, у нас їх небагато, і треба іще тренувати пілотів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що відомо про масований удар РФ по Україні 26 серпня

У ніч проти 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей — рф.;

  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей — рф. та з Криму;

  • 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

  • 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

  • 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. — рф.;

  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

  • 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — рф., Чауда — Крим.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

  • 1 крилату ракету Х-22;

  • 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

  • 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з республікою Білорусь.

Внаслідок масованої повітряної атаки російських військ 26 серпня загинули семеро людей. Ще 47 громадян дістали травми та поранення, серед них — четверо дітей.

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