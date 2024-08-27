За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час виступу на форумі "Україна 2024. Незалежність", злочинна армія РФ вперше атакувала розподільчі мережі електроенергії в Україні.

Що відомо про особливості останньої масованої атаки РФ по енергоб’єктах в Україні

Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет, - зазначив Шмигаль. Поширити

За його словами, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.

Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання, - підкреслив керівник уряду. Поширити

Що відомо про реалізацію проєкту з захисту енергооб’єктів

Шмигаль підкреслив, що у 2022 році після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ було прийняте рішення щодо реалізації трьох рівнів фортифікацій для захисту об'єктів енергетики від терористичних обстрілів РФ.

Прем’єр зазначив, що один з рівнів захисту є експерементальним та дороговартісним.

Глава уряду пояснив, що перший рівень захисту передбачав закриття об'єктів енергетики габіонами для захисту від непрямого ураження.

Другий рівень включав в себе будівництво великих залізобетонних укриттів для трансформаторів та інших об'єктів.

За словами Шмигаля, більшість укриттів вже збудовані.

Також він розповів й про третій рівень фортифікацій, який виявився експериментальним проєктом. Це величезні споруди, які повинні були б накривати підстанцію в розмірі 3 футбольних полів.