РФ вперше атакувала енергооб'єкти в Україні касетними боєприпасами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вперше атакувала енергооб'єкти в Україні касетними боєприпасами

Енергооб'єкт
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Джерело:  online.ua

За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час виступу на форумі "Україна 2024. Незалежність", злочинна армія РФ вперше атакувала розподільчі мережі електроенергії в Україні. 

Головні тези:

  • Злочинна армія РФ вперше атакувала енергооб'єкти в Україні касетними боєприпасами, залишивши мінімальні пошкодження
  • Заходи захисту енергооб'єктів включають три рівні фортифікацій, один з яких експерементальний та дороговартісний
  • Перший рівень захисту передбачає закриття об'єктів габіонами, другий - будівництво укриттів для трансформаторів, а третій - величезні споруди експериментального проєкту
  • Після масштабного вторгнення РФ у 2022 році укриття для енергооб'єктів стали пріоритетом для захисту від терористичних обстрілів
  • Хоча третій рівень фортифікацій виявився дороговартісним, питання економічної доцільності його будівництва залишається під питанням

Що відомо про особливості останньої масованої атаки РФ по енергоб’єктах в Україні

Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет, - зазначив Шмигаль.

За його словами, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.

Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання, - підкреслив керівник уряду.

Що відомо про реалізацію проєкту з захисту енергооб’єктів

Шмигаль підкреслив, що у 2022 році після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ було прийняте рішення щодо реалізації трьох рівнів фортифікацій для захисту об'єктів енергетики від терористичних обстрілів РФ.

Прем’єр зазначив, що один з рівнів захисту є експерементальним та дороговартісним.

Глава уряду пояснив, що перший рівень захисту передбачав закриття об'єктів енергетики габіонами для захисту від непрямого ураження.

Другий рівень включав в себе будівництво великих залізобетонних укриттів для трансформаторів та інших об'єктів.

За словами Шмигаля, більшість укриттів вже збудовані.

Також він розповів й про третій рівень фортифікацій, який виявився експериментальним проєктом. Це величезні споруди, які повинні були б накривати підстанцію в розмірі 3 футбольних полів.

Вони надзвичайно дороговартісні. До цього часу не зрозуміла їхня економічна доцільність, це сотні мільярдів гривень, - зазначив Шмигаль.

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