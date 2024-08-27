За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час виступу на форумі "Україна 2024. Незалежність", злочинна армія РФ вперше атакувала розподільчі мережі електроенергії в Україні.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ вперше атакувала енергооб'єкти в Україні касетними боєприпасами, залишивши мінімальні пошкодження
- Заходи захисту енергооб'єктів включають три рівні фортифікацій, один з яких експерементальний та дороговартісний
- Перший рівень захисту передбачає закриття об'єктів габіонами, другий - будівництво укриттів для трансформаторів, а третій - величезні споруди експериментального проєкту
- Після масштабного вторгнення РФ у 2022 році укриття для енергооб'єктів стали пріоритетом для захисту від терористичних обстрілів
- Хоча третій рівень фортифікацій виявився дороговартісним, питання економічної доцільності його будівництва залишається під питанням
Що відомо про особливості останньої масованої атаки РФ по енергоб’єктах в Україні
За його словами, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.
Що відомо про реалізацію проєкту з захисту енергооб’єктів
Шмигаль підкреслив, що у 2022 році після початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ було прийняте рішення щодо реалізації трьох рівнів фортифікацій для захисту об'єктів енергетики від терористичних обстрілів РФ.
Прем’єр зазначив, що один з рівнів захисту є експерементальним та дороговартісним.
Глава уряду пояснив, що перший рівень захисту передбачав закриття об'єктів енергетики габіонами для захисту від непрямого ураження.
Другий рівень включав в себе будівництво великих залізобетонних укриттів для трансформаторів та інших об'єктів.
За словами Шмигаля, більшість укриттів вже збудовані.
Також він розповів й про третій рівень фортифікацій, який виявився експериментальним проєктом. Це величезні споруди, які повинні були б накривати підстанцію в розмірі 3 футбольних полів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-